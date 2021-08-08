富邦悍將在父親節這天為「狀元郎」江少慶舉辦加盟儀式，同時也公布他的合約，他與富邦悍將簽下一紙4.5年、總值6120萬的中職史上最大合約，江少慶說：「對合約很滿意，接下來就是把自己準備好，盡可能幫助球隊拿下總冠軍。」

今天賽前的加盟儀式，由富邦領隊蔡承儒為江少慶披上71號富邦球衣，總教練洪一中送上球帽，江少慶的爸媽也特地從花蓮遠道而來，上場獻花。

結束加盟儀式後，球團安排江爸爸擔任開球嘉賓，由江少慶擔任捕手，他也向爸爸說了聲「父親節快樂」。江少慶說：「高中畢業就出國，很長一段時間都在國外打球，今天剛好是父親節，邀請爸媽來自己很感動，希望能給他一個最好的父親節禮物。」

去年味全龍以5.3年、總值208萬美元（約6052萬台幣）的中職最大合約簽下王維中，今年江少慶的合約總值確定超越王維中，成為中職最大合約。

對於合約內容，江少慶感到十分滿意，接下來就是把自己準備好，盡可能幫助球隊奪下總冠軍，「這段時間都有跟二軍一起訓練，身體狀況也都按照自己的腳步在調整，下半季就看教練團安排，自己隨時都準備好了，就把自己最好實力展現出來，盡力去攻擊對手。」

蔡承儒也對合約做出說明，他認為會一口氣與江少慶簽下4.5年合約，主要是評估他的年紀還在巔峰時期，「4年半對他來講一定沒問題，我們用狀元去選他，也希望他效力的時間能更久，對他的充滿信心的。」

江少慶爸媽特地從花蓮來參與兒子的加盟儀式。（毛琬婷攝）