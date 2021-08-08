香港女星林芊妤（Coffee）擁有甜美外型、火辣身材，有「港版瑤瑤」封號，2018年和老公翟志榮結婚後便淡出演藝圈，轉型當起瑜珈老師，目前育有一子，今年3月她去打疫苗，未料不久後就自爆第二胎流產，引發外界熱議，而她也走出陰影，近日在社群平台曬出比基尼辣照。

林芊妤現為瑜珈KOL，在IG擁有101萬粉絲，除了教瑜珈，去年還創自家瑜伽服品牌大受歡迎，近來推出比基尼泳衣款式，她也親自當起模特兒，日前就在IG分享實穿照，寫下：「鮮黃色的bikini拍照很亮眼」，並擺出瑜伽姿勢，大秀苗條曲線，平坦小腹加上穠纖合度的修長美腿，好身材看不出是個有2歲孩子的媽，吸引網友狂讚「好美」、「妳穿黃色好適合好好看」、「喜歡 太美了」、「好瘦 辣媽」。

林芊妤辣曬比基尼，大秀好身材。（圖／翻攝自IG）

林芊妤辣曬比基尼。（圖／翻攝自IG）

林芊妤3月底發文透露已接種復必泰疫苗（台稱：輝瑞疫苗），後來有好幾天沒更新近況，4月初才自爆不幸流產，消息一出，林芊妤遭外界質疑備孕還去打疫苗，她就回應之前雖然一直在備孕，但當月有刻意在排卵期沒行房避孕，打算打完疫苗幾個月後再試，未料反而意外懷孕，讓她直呼是天意，事後受訪也強調醫生表示可能是胚胎問題或是因為打針影響免疫力，所以她不可能完全歸咎於疫苗，因此不願做任何評論。

不過林芊妤也坦言確實後悔打疫苗，「早知道有寶寶就不會接種」，因為當初老公認為打疫苗才比較安心，加上她因為工作的關係，常常要接觸外人，所以為了保護自己和孩子，還是覺得應該要接種，而她流產後雖然心情不好，但過了一兩天就釋然。