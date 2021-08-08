智商和情商是每個人非常重要的能力之一，不過能夠兩全其美的人卻不多。《搜狐命理專欄》近日發文，指出天秤座、水瓶座和摩羯座雙商都很高，不僅頭腦聰明，還很懂得察言觀色，是天生就適合「幹大事」的人。

1、天秤座

天秤座不管在平常的生活中，或是面對危急的處境時，都能夠保持應對自如的狀態，他們不但聰明、做事謹慎，還懂得分寸，口才也非常出色，再加上他們沉著冷靜的個性、優越的分析和判斷力以及過人的學習能力，任何事情交到他們手上，都能夠得到妥當的處理。此外，天秤座的城府雖深，卻從不耍心機，對待朋友也相當真誠，因此擁有極佳的人緣。

2、水瓶座

水瓶座天生就比較古靈精怪，擁有極強的適應能力，屬於圓滑卻不討人厭的類型，懂得在什麼場合說什麼話，除了超高的智商和情商外，他們同時也具有強大的心理素質，不喜歡與人爭執，始終保持著波瀾不驚的樣子。和他人相處時，水瓶座不會給人過於強勢或刻意討好的感覺，反而能感受到他們滿滿的真誠，因此大家和他們相處時都會覺得十分自在。

3、摩羯座

摩羯座的人特別聰明，智商和情商都非常高，社交能力和應變能力也很強，他們總是能從四面八方蒐集有用的資訊，並且依照對象投其所好，身處人群中也可以很快地炒熱氣氛。此外摩羯座在遇到棘手的情況時，都可以圓滑地將其解決，他們十分機靈，在待人接物方面很懂得拿捏分寸，不管對方提出多麼困難的請求，他們都可以運用智慧做出最完美的答覆。