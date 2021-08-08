農曆7月除了祭拜「好兄弟」，雲林縣北港鎮老一輩民眾還會在住家屋簷懸掛普度燈，用以指引「好兄弟」在人間享用供品，燈上還有斗笠與篙錢，供「好兄弟」歇腳花用，不過這項傳統隨著時空變遷日益消失，目前全鎮僅剩不到10家懸掛普度燈。

北港鎮因北港朝天宮媽祖廟香火鼎盛，保留許多古老傳統，農曆7月懸掛普度燈便是其中之一，早期因路燈不普遍，入夜後一片昏暗，家家戶戶都會懸掛普度燈，為「好兄弟」指引路途，後來隨著路燈的普遍，普度燈便逐漸消失。

北港鎮民林秋桐表示，早期普度燈都使用油燈，後來才改為燈泡，每日天黑時點亮，隔日天亮後熄滅，點燈與熄燈前都要燃香參拜「好兄弟」以示尊敬，這個習俗他已持續20餘年，相信心存善念就會有好的回報。

林秋桐的普度燈是北港鎮已故知名哨角工藝師魏幼謙所製作，燈上4面玻璃寫著「七月流火」、「一心誠敬」、「慶讚中元」、「信士奉敬」，保留最傳統的風貌，他說這盞普度燈已成為傳家寶，將持續點燈祈求保佑，傳承這項極具意義的傳統民俗。

地方文史工作者黃然民也是少數家中懸掛普度燈的民眾，他說普度燈的形式多樣，可自己設計，心誠則靈，他的普度燈是用神明爐主燈改造的，上面有5色轎錢、媽祖婆與王爺公轎錢。

黃然民解釋，有些民眾沒有普度燈，便以騎樓燈整夜點亮代替，不論形式如何，都是表達對「好兄弟」的尊敬，藉著宗教信仰的慈悲與仁愛，讓「好兄弟」感受人們的善念。