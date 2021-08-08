今年第9號颱風盧碧正朝日本前進，預計今晚登陸九州地方，接著再繼續貫穿中國地方，中心位置到明天下午將位於日本海。儘管盧碧明天有可能減弱為溫帶低氣壓，但威力仍不可小覷。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳觀測，盧碧下午3時中心位置約位於日本薩摩川內市西南方約310公里海面上，正以每小時30公里速度朝東北方移動。

盧碧中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺。就在下午3時過後，鹿兒島縣種子島觀測到每秒26.9公尺的最大瞬間風速。

九州地方目前已受颱風外圍環流影響，福岡縣北九州市八幡西區觀測到53毫米的強降雨，廣島縣庄原市道後山地區也觀測到36.5毫米的激烈雨勢。

盧碧有可能在9日減弱為溫帶低氣壓，但由於威力將持續發展，仍可能為東日本及北日本等地帶來強烈降雨。

盧碧曾登陸中國，一度被預測可能變成熱帶低氣壓，但到了7日上午依舊保有颱風強度持續行進。

因此，對颱風機制相當熟悉的日本名古屋大學教授坪木和久說，即使盧碧明天轉為溫帶低氣壓，也還是不能鬆懈防颱警戒。

根據氣象廳分析，日本海整體水面溫度到昨天大約都在攝氏30度，較往年高了約5度。

坪木說，日本海海水溫度在攝氏30度真是令人吃驚，如果盧碧以溫帶低氣壓持續發展增強的話，強風及大雨的影響區域將擴大，連北日本等地都可能受到影響，「所以就算變成溫帶低氣壓也絕對不能掉以輕心」。

至於第10號颱風銀河，下午3時中心位置在千葉縣銚子市東南方約130公里海面上，正以每小時25公里速度朝東北方行進，持續遠離日本。

銀河雖未登陸日本關東地方，但至今已為千葉縣等地帶來超過往年一整個月的雨量，氣象廳持續呼籲民眾嚴防可能的土石災害、低窪地區淹水、河川暴漲、強風大浪等。