對於行政院堅持發「振興5倍券」，理由之一是因為發「現金」民眾會存起來，國民黨籍新北市議員葉元之忍不住連珠炮怒轟，「一般小老百姓，房租、健保、日常開支都付不出來，還存什麼？大家做神仙？根本晉惠帝翻版！」

資深媒體人黃暐瀚今（8）日在TVBS《新聞大白話》政論節目中表示，行政院態度很清楚，就是要發5倍券，可是如果民眾真的是受不了，超過6成都希望發現金，反對發5倍券，就有可能改變！需有足夠的壓力要求政策轉變。主持人錢怡君補充說，這就是「欠罵」，罵到最後才會轉彎。

國民黨籍新北市議員葉元之認為，總統怎可默許行政院胡搞瞎搞？「我們知道基層在想甚麼」，立委都在講不要再跟去年一樣發3倍券，因為去年3倍券被罵慘了。

葉元之批評行政院，竟然說發現金大家會存起來。葉元之無奈想問，發現金大家真的會存起來嗎？「一般小老百姓，連房租健保日常開支都付不出，還存什麼？大家做神仙？根本晉惠帝翻版！很多都是要為柴米油鹽醬醋茶煩惱，行政院長怎離人民這麼遠！」