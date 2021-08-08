味全龍隊8日作客新莊推出新秀強投徐若熙先發，站上投手丘後連續投出8次三振，打破2019年包林傑開賽連續三振的紀錄，連續8K也平了聯盟連續最多三振紀錄。
徐若熙今天表現虎虎生風，前2局所有出局數都用三振拿下，第3局再連續三振紐那斯與申皓瑋，開賽連續8K打破聯盟紀錄，直到保送了第9棒的捕手林宥穎才中斷紀錄；原紀錄是前富邦洋投包林傑在2019年10月3日寫下開賽連7K。
而徐若熙連8K也追平聯盟最多連續三振紀錄，原紀錄是Lamigo桃猿洋投艾肯在2015年7月31日連續8打席奪三振。
味全龍隊8日作客新莊推出新秀強投徐若熙先發，站上投手丘後連續投出8次三振，打破2019年包林傑開賽連續三振的紀錄，連續8K也平了聯盟連續最多三振紀錄。
徐若熙今天表現虎虎生風，前2局所有出局數都用三振拿下，第3局再連續三振紐那斯與申皓瑋，開賽連續8K打破聯盟紀錄，直到保送了第9棒的捕手林宥穎才中斷紀錄；原紀錄是前富邦洋投包林傑在2019年10月3日寫下開賽連7K。
而徐若熙連8K也追平聯盟最多連續三振紀錄，原紀錄是Lamigo桃猿洋投艾肯在2015年7月31日連續8打席奪三振。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。