味全龍隊8日作客新莊推出新秀強投徐若熙先發，站上投手丘後連續投出8次三振，打破2019年包林傑開賽連續三振的紀錄，連續8K也平了聯盟連續最多三振紀錄。

徐若熙今天表現虎虎生風，前2局所有出局數都用三振拿下，第3局再連續三振紐那斯與申皓瑋，開賽連續8K打破聯盟紀錄，直到保送了第9棒的捕手林宥穎才中斷紀錄；原紀錄是前富邦洋投包林傑在2019年10月3日寫下開賽連7K。

而徐若熙連8K也追平聯盟最多連續三振紀錄，原紀錄是Lamigo桃猿洋投艾肯在2015年7月31日連續8打席奪三振。