美國「有線電視新聞網」（CNN）8日報導，該國目前在單日確診病例、住院人數、兒童與青少年病例、Delta變種病毒病例比例、居住在高傳染性區域的人口比例等與新冠肺炎（COVID-19）疫情重要相關的統計中，呈現十分驚人的數字；專家警告，美國可能正面臨迄今最嚴重的疫情。

根據報導，自7月初以來，美國平均單日確診病例已暴增9倍，7月31日至8月6日的平均單日確診病例超過10萬7100例，是近6個月以來最高，上一次破10萬還要追溯到2月初。

因新冠肺炎而須住院治療的人數也來到自2月以來最高，全美超過6.6萬人。路易斯安那州官員近期指出，該州的住院病患中約有91%未接種疫苗；德州哈立斯郡（Harris County）法官希達哥（Lina Hidalgo）擔憂，美國恐面臨另一場「公衛災難」。

雖然兒童感染新冠肺炎的風險被認為遠低於成年人，但自7月22日至7月29日，美國有近7.2萬名兒童和青少年染疫，較前一週的近3.9萬暴增84%。美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）小兒科學、分子病毒學和微生物學教授兼病毒專家霍泰茲（Peter Hotez）告訴CNN，他並不認為這代表新冠肺炎開始攻擊兒童和青少年，而是美國南部疫情太嚴重，就像一場森林大火，會將當地的所有人捲入其中。

另外，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，感染Delta變種病毒的患者，已佔美國新確診病例中的93%，在愛荷華州、密蘇里州等特定區域，此數字還會增加到98%。

最後，美國大部分地區的新冠肺炎傳播風險等級，都已被提高至最高級的「高」或第二級的「重大」，而居住在這些地區上的人數，已超過美國人口的97%。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）指出，大多數新病例來自佛州、德州等疫苗接種率較低的區域；前美國公共衛生局局長（U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）警告，這波疫情可能成為美國迄今最嚴重的一波。不過CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，只要美國人齊心協力，加速接種疫苗並配戴口罩，疫情仍可能在數週內獲得控制。