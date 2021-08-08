今天是東京奧運最後一天，台灣時間晚上7點將舉行閉幕典禮，而世界各國好手也都完成使命，大部份的人也都返回國內，中華隊今天將會有4位選手代表參加閉幕典禮，分別是陳傑、鄭兆村、黃士峰、楊俊瀚。他們這次在田徑場上雖然未有好成績，但仍值得我們大大讚許。
說到田徑項目在奧運後半段才開始進行，這次田徑場上美國大失常，許多擅長的項目都未獲得金牌，讓外界跌破眼鏡，這次也出現許多黑馬，如義大利，他們就在田徑場上拿下5面金牌，而今天要提到的選手則是印度標槍選手丘帕拉(Neeraj Chopra)。
這位選手在標槍決賽擲出87公尺58，爆冷拿下金牌，這也是印度本屆奧運首面金牌，更是奧運史上第二金，可見這面金牌的價值有多高，丘帕拉一夕之間也成為印度的英雄，相信他回國後會受到熱烈歡迎，而果然在他奪金後，印度政府就表態了。
據《印度快報》指出，他們的首席部長7號就宣佈，丘帕拉將得到非常豐厚的獎勵，其中包含6千萬盧比(約2千萬台幣)獎金，另外還有一份政府機關工作機會，然後還能以5折優惠購買一塊哈里亞納邦任何地段土地，這幾乎讓他回國後不愁吃穿了。
這次在比賽中丘帕拉首次投擲丟出87.03公尺，第二次就以87公尺58力壓其他好手，一舉奪下金牌，上一次在奧運奪下金牌的印度選手是賓德拉(Abhinav Bindra)，他於2008年北京奧運拿下男子10公尺空氣步槍金牌，直到今天印度第二面金牌才再次出現。
丘帕拉今年23歲，身高180公分體重80公斤，2016年在波蘭舉辦的世界U20田徑錦標賽標槍決賽中，擲出86.48公尺奪得金牌，在2017年亞洲田徑錦標賽標槍決賽中，擲出85.23公尺奪得金牌，並打破原大會紀錄，更令人敬佩的是，本次是他生涯首度參加奧運，相當不簡單。
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