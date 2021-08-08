今天是東京奧運最後一天，台灣時間晚上7點將舉行閉幕典禮，而世界各國好手也都完成使命，大部份的人也都返回國內，中華隊今天將會有4位選手代表參加閉幕典禮，分別是陳傑、鄭兆村、黃士峰、楊俊瀚。他們這次在田徑場上雖然未有好成績，但仍值得我們大大讚許。

Still processing this feeling. To all of India and beyond thank you so much for your support and blessings that have helped me reach this stage.

This moment will live with me forever 🙏🏽🇮🇳 pic.twitter.com/BawhZTk9Kk — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 8 2021

說到田徑項目在奧運後半段才開始進行，這次田徑場上美國大失常，許多擅長的項目都未獲得金牌，讓外界跌破眼鏡，這次也出現許多黑馬，如義大利，他們就在田徑場上拿下5面金牌，而今天要提到的選手則是印度標槍選手丘帕拉(Neeraj Chopra)。

這位選手在標槍決賽擲出87公尺58，爆冷拿下金牌，這也是印度本屆奧運首面金牌，更是奧運史上第二金，可見這面金牌的價值有多高，丘帕拉一夕之間也成為印度的英雄，相信他回國後會受到熱烈歡迎，而果然在他奪金後，印度政府就表態了。

據《印度快報》指出，他們的首席部長7號就宣佈，丘帕拉將得到非常豐厚的獎勵，其中包含6千萬盧比(約2千萬台幣)獎金，另外還有一份政府機關工作機會，然後還能以5折優惠購買一塊哈里亞納邦任何地段土地，這幾乎讓他回國後不愁吃穿了。

這次在比賽中丘帕拉首次投擲丟出87.03公尺，第二次就以87公尺58力壓其他好手，一舉奪下金牌，上一次在奧運奪下金牌的印度選手是賓德拉(Abhinav Bindra)，他於2008年北京奧運拿下男子10公尺空氣步槍金牌，直到今天印度第二面金牌才再次出現。

丘帕拉今年23歲，身高180公分體重80公斤，2016年在波蘭舉辦的世界U20田徑錦標賽標槍決賽中，擲出86.48公尺奪得金牌，在2017年亞洲田徑錦標賽標槍決賽中，擲出85.23公尺奪得金牌，並打破原大會紀錄，更令人敬佩的是，本次是他生涯首度參加奧運，相當不簡單。