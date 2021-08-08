因應防疫新生活，為方便民眾中秋送禮，省去排隊採買時間，並減少避免群聚風險，不少業者為民眾集結各家禮品，如HOLA ，首度推出中秋限定「台五線手工餅盒」網羅全台5家排隊名店，而多肉植物專門店有肉，則以黑色水泥製作出中秋兔盆「墨麗兔多肉植栽」，今年與百年餅舖「李亭香」二度合作開發全新聯名禮盒，推出「盈月品秋」中秋禮盒。

HOLA中秋禮盒可透過實體門市、網購、HOLA Line官方帳號購買。（HOLA提供）

有肉二度與百年餅舖「李亭香」合作，推出「盈月品秋」中秋禮盒。（有肉提供）

Hola本次中秋獻禮與基隆李鵠餅店的招牌鳳梨酥、宜蘭三合蔬食燒餅、台南連得堂雞蛋煎餅、花蓮縣餅的奶油酥條與小琉球合家麻花捲合作，推出「台五線手工餅盒」，預計可於9月4日至21日取貨，除可利用實體門市、網購購買外，也可透過HOLA Line官方帳號零接觸購買。

本次盆器以月兔為主角，以黑色水泥搭配金色細沙呈現神秘感。（有肉提供）

疫後宅家當個綠手指成為防疫新生活的一環，有肉也因此推出以綠植為主角的植栽禮盒，結合百年名店的台式甜點，讓人放鬆一下，並提供專車配送服務，讓你的心意安全送達。本次禮盒植栽部分結合中秋節女主角嫦娥與月兔，以黑色水泥搭配金色細沙，打造反光質感，食物方面則以李亭香的台式糕點，加上與有肉獨家的月餅圖案代表著團員、溫馨意涵，讓收禮人感受到滿滿的心意，另每份禮物皆含多肉養護資訊，且品牌提供線上植物醫生服務，讓這份心意陪伴你永久。