夏季穿搭講求清涼、舒爽，其中最能代表的非印花洋裝莫屬，當然也成為歐美名媛、明星夏季首選，如美國希爾頓酒店千金妮琪希爾頓不論獨自出門、與姊姊芭黎絲希爾頓逛街、與女兒出遊都著印花洋裝，呈現出休閒自在的夏日風情，欲打造度假風格的民眾，可以像她搭配夏日感十足的編織包、搭配涼鞋，顏色選擇則可多加利用藍色、白色、等清新色彩，營造視覺上的涼爽。

Lady Gaga以Richard Quinn花卉連衣裙、手拿Louis Vuitton Capucines，以皇后之姿走在紐約街頭。（CFP）

若想打造氣勢造型，則可參考Lady Gaga於紐約街頭上的造型，她以Richard Quinn花卉連衣裙搭配超高粉色跟鞋，搭配貓眼太陽眼鏡，手拿Louis Vuitton Capucines系列黃色手袋呼應洋裝上的花卉，宛若紐約皇后般展現巨星架勢。

PENNYBLACK 21春夏系列以動物印花為主題。（PENNYBLACK提供）

PENNYBLACK斑馬紋、長頸鹿紋是本季亮點，隨意混搭其他單品也十分搶眼。（PENNYBLACK提供）

andro2021秋冬女裝系列以70年代的碎花圖形，搭配旅遊狂熱造型，宣揚自由、和平、愛的理念。（Sandro提供）

Sandro白底藍花針織上衣。（Sandro提供）

而印花這個元素也是不少品牌經常最為主角的元素之一，且運用得宜四季都合適，例如義大利品牌PENNYBLACK，今年春夏系列以動物印花為題，推出「SAFARI」煥新遊獵風系列，重新演繹斑馬、長頸鹿印花，並利用天柔面料使整體著衣體驗更加舒適;而巴黎時尚品牌Sandro 2021秋冬女裝系列，則以70年代的碎花圖形、鉤織細節等，宣揚和平、愛、自由等理念。