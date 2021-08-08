NETFLIX熱門劇集《機智醫生生活2》（以下簡稱機醫2）絕對是近期最受歡迎的電視劇之一，也讓參與演員聲勢上漲，尤其是「五人幫」唯一女性，飾演蔡頌和的田美都，劇中角色使工作繁忙，仍關心下屬、助其完成論文，下班能夠與柳演錫、曹政奭、鄭敬淏、金大明等五人幫成員練團，甚至還能抽空出門踏青露營，兼顧職場、休閒娛樂又充滿溫暖的人設，受到許多觀眾喜愛。

田美都以韓牌ahwe出席讀本會，經常著紫色系、編織造型的服裝現身。（翻攝自機醫官方 IG）

ahwe紫色斜紋針織毛衣。（翻攝自ahwe官網）

音樂劇出身的她首次參與電視劇作品，也因此劇人氣大漲，未來將與孫藝珍一同拍攝新電視劇，過去雖相較於其他演員知名度較低，但卻被柳演錫、曹政奭共同推薦，同時也被百想藝術大賞影帝曹承佑視為非常尊敬的對象，可見其演技實力，而今年39歲的她在劇中的清新俐落穿搭，也讓她成為大學生們效仿的目標。

Lanvin黃色條紋編織上衣。翻攝自現代集團旗下Handsome官網）

劇中她常以on & on、Lynn、DEMERE、Jessi、ahwe等韓系上班族品牌，但也有如Lanvin、Johnny hates jazz、Jun by Jun K等輕奢華品牌上衣;色調選擇上在醫院時多以黑、灰外套呈現正式感，而內搭則以米色、奶油色、彩度不高的紫色、藍色，呈現出溫柔又活潑的一面，例如她與曹政奭在醫院附近散步，展現其「音癡」反轉魅力時，便是整套暖色系穿搭，其上衣便是Lanvin條紋編織上衣，而參與花絮拍攝時，他則以同品牌淺藍色編織上衣，清爽沁涼的夏日風格讓不少網友上網熱搜同款服飾，雖上述兩件皆不是當季商品，卻依舊百搭耐看也顯現這古老品牌永不退流行的厲害之處。

Mandarina Duck Fiola系列包款。（翻攝自韓國Mandarina Duck臉書粉專）

FENDI Peekaboo白色 Essentially包款。（Fendi提供）

包款選擇上也如同服裝一樣，工作中以較為低調的義大利品牌Mandarina Duck為主，其中Fiola系列是最常出現的，另外Fendi Peekaboo系列包款也在劇中反覆出現，不論是醫院上班、五人幫團練時，都可看到其蹤跡，簡約俐落的包款設計，也呈現出田美都的劇中性格。在忙碌的醫生生活中，手錶也是極為重要的單品，貫穿第一季至第二季，俐落的方形設計是她挑選錶款時的重要選項，當然也是延續其俐落穿搭的元素，例如主打柔美優雅的Fendi秋冬脕錶系列，也十分符合其劇中形象。

Fendi Timepieces系列 Fendimania 。（Fendi提供）

另外，建立其知性人設的一大功臣非眼鏡莫屬，韓系眼鏡品牌Stealer、MANAMOS是她最常配戴的品牌，由於田美都臉型為鵝蛋臉，搭配圓形框眼鏡會有小臉的效果，同時也使其帶有一絲學者風範。妝容部分以自然妝感為主，眼妝並無特別亮點，眉毛變成為最為重要的角色，自然妝感眉型須以自身眉毛為主，可運用沒刷將眉頭往上刷、眉尾往下呈現有精神的毛流，並利用粉餅沾刷具修飾眉毛，使其更為乾淨利落。

田美都於《機智醫生生活2》的記者會上著Gucci新裝亮相。（翻攝自機醫官方 IG）

Gucci罌粟花印花針織洋裝。（Gucci提供）

不過你可別以為他只適合這種小清新，在在《機醫2》開播記者會上，田美都以Gucci罌粟花印花針織洋裝現身，別於劇中內斂清新的氣質，在記者會上呈現成熟優雅的氣場，也讓不少觀眾為之一亮。