有些人遇到狀況時可以睜一隻眼閉一隻眼，不一定會發表意見，不過也有些人總是沉不著氣，看不順眼就要開口說一說。星座運勢網站「星座上上簽」點名，處女座、摩羯座、天秤座的人最愛講大道理，如果做了讓他看不順眼的事，他們會不顧情面的開始說教，有時難免讓人覺得他很囉嗦又無情。

▍1.處女座

處女座不但對自己嚴格，還很喜歡拿自己的標準去要求別人，他們的性格比較強勢，總希望大家能照著他的建議來做事，因此很愛對他人說大道理。他們頭腦聰明、能力強，但是過於好勝，就算自己真的犯錯也不願認錯，非得要頭頭是道的跟人說教，有時難免給人囉嗦、愛擺高姿態的印象。

▍2.摩羯座

摩羯座的性格比較一板一眼，遇到問題時習慣抽絲剝繭的分析，經過仔細的思考和推論後，再提出解決方案，所以當別人在他面前犯錯，他也會習慣性的用這套方法幫助對方，雖然是出自好意，不過聽在別人耳裡很像在講大道理。摩羯座雖然能理解對方的低落和沮喪，但是依然會用冷靜的態度給予建議，有些人會覺得他們看起來很無情，如果能理解他，就會發現他們給出的意見都非常有用。

▍3.天秤座

天秤座認為人與人相處溝通很重要，遇到問題一定要冷靜的說出自己的想法，努力尋求共識。天秤座很重視公平，無法接受失衡的事，雖然他們口才好、性格隨和，平常一副好人的樣子，不過當他們遇到看不順眼的事，就會開始講大道理，就算是好朋友他們也不會放過。