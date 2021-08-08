輕颱「盧碧」挾帶西南氣流，南投縣國姓鄉累積雨量達420毫米，連日豪雨沖刷，大石村昌榮巷（舊稱保甲路）7日凌晨傳出走山，崩塌面積長、高粗估約70米，國姓鄉公所指出，近期因地震頻傳，疑造成山區土石鬆動，加上連日豪大雨，導致走山災情，目前當地道路中斷，交通無法通行。

當地居民心有餘悸說，半夜雨勢猛烈，並聽到轟然巨響，突然停電，一早出門查看，平常出入的道路竟然不見了，裂開變成斷崖，住在這裡的20多戶人家，彷彿與外界隔絕。

當地居民表示，路基、路面都不見了，另一邊沒有崩塌地道路，地面呈現傾斜龜裂，無法通行，電線桿攔腰折斷，當地家戶大停電，很擔心若再下雨或地震隨時都有危險，盼相關單位協助修復搶通。

國姓鄉長丘埔生與水保局人員前往會勘，丘表示，通知台電到場先架設臨時電桿及設備，讓當地先復電，水保局人員說，原道路因嚴重崩塌恐無法復建，暫時先搶通便道，並循其他路線替代，已報請中央納入災害復建工程。

據了解，大石村昌榮巷是當地居民上山務農、對外出入常用道路，這次「盧碧」帶來風勢雨勢，讓道路中間因為走山，居民原到市區20分鐘的路程，如今得改繞山區便道，得花上1個多小時，相當不方便。