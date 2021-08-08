觀夕平台海灘上堆積海漂垃圾。（程炳璋攝）

台南市連日狂風豪雨，沿海沙灘地海域再度布滿海漂垃圾，安平區漁光島、觀夕平台兩大景點與南區的黃金海岸、四鯤鯓沙灘，到處可見蚵架與樹枝，台南市環保局表示，會等豪大雨停歇後動員清除。

豪雨連日狂炸台南市，沿海景點再度飄來海漂垃圾，其中以蚵架、保麗龍與樹枝最多，8日適逢父親節假期，不少全家人趁天氣放晴的空檔到海域遊憩，海灘上到處可見枯木殘枝，民眾看得直搖頭。

台南市海域的清潔管理分屬多家單位，黃金海岸就有農業局、漁港所、第6河川局、國產署管轄，四鯤鯓沙灘則為國產署與漁港所管轄，漁光島為安平區公所負責委外清潔，觀夕平台屬於台南市環保局。

事權不統一，台南市海域清潔工作常成三不管，其中多處仍由環保局派員監控，通知管轄單位，再「行政協助」整理。

台南市環保局表示，這波西南氣流暨熱帶低氣壓帶來的暴雨挾帶狂風，各海域都出現大風浪，近日沙灘上沖進許多蚵架、保麗龍與樹枝，已派員察看。

台南市環保局清境家園管理科表示，礙於連日風雨持續，整理工作暫未展開，將待這波豪雨過去，天氣放晴，再動員淨灘。