「台灣民俗村」曾為彰化旅遊勝地，屬於山坡地開發，變更遊憩用地，保留一片翠綠，環團憂心，推動「惠來產業園區開發案」，轉型工業區，將嚴重破壞八卦山好山好水。（彰化環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

「台灣民俗村」對外聯絡道路，在連日大豪雨沖刷下，崩塌嚴重。（彰化環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

曾是彰化旅遊勝地台灣民俗村，30多棟建物去年初一夕拆除後，業者推動「惠來產業園區開發案」，彰化縣政府11日將進行第一階段環境影響評估現勘；彰化縣環保聯盟疾呼，連日豪雨附近山崩地裂，道路寸斷，應驗了該山坡地質脆弱，不應再進行大規模的工業開發。

位在花壇的台灣民俗村，在歷經負債拍賣、未報先搶拆大量建物，所有權轉售後，即將推動「惠來產業園區開發案」正式曝光，掀起震撼。

議員李成濟表示，業者向縣府遞出興辦事業計畫，52公頃土地中，申請29.83公頃作為產業開發園區，買進價格僅每坪1萬1458萬元，附近工業用地平均價格高達15萬元，增值百億元，環境是否能夠負荷，未報先拆，區區幾萬罰款了事，是否符合公平正義，都值得深究。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，這次豪大雨讓八卦山多處發生崩塌，其中台灣民俗村附近道路發生的崩塌也很嚴重，要求縣政府盡速否決開發，讓台灣民俗村繼續維持遊憩觀光與山坡地保育區，不要成為工業區，破壞八卦山聖山的土水林好風水。

環團也指出，花壇民俗村屬於山坡地，當初申請做為遊憩用地，是為了促進彰化縣的觀光，屬低密度開發，一旦轉型產業用地，建案激增，工業用水、廢水排放等，都是一大問題，開發案是否必要性、合理性，業者刻意切割環評面積，無視工業區將與民搶水、汙染地下水、侵害保育類生存棲息環境、破壞水土保持等都值得嚴肅看待。

彰縣府表示，業者依區域計畫法相關法規申請變更產業園區，並送興辦事業計畫，未來仍需經環評、水保、出流管制等多道程序，並辦理用地變更，等所有程序都通過後，才會進行開發許可的審查。