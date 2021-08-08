目前是日本腦炎的流行期，今年台南市已經出現4例日本腦炎病例，白河區即佔了2例，市府特別動用第二預備金購置疫苗，將從9日起一連3天，針對白河地區居民接種日本腦炎疫苗，市長黃偉哲呼籲接獲通知的民眾趕快施打。

黃偉哲表示，今年台南市出現的4例日本腦炎病例，2例在白河區，1例在歸仁區，另1例在下營區。由於目前是日本腦炎的流行期，加上連日下雨積水容易孳生病媒蚊，導致日本腦炎、登革熱等疫情的傳播，此次市府特別動用第二預備金向中央購置日本腦炎疫苗，準備在白河地區施打，並提醒養豬的民眾，在豬舍做好一些防蚊措施。

衛生局也說，台南市7日新增的第4例日本腦炎病例，為全台第20例。該病例並無出國史，平日活動地點僅住家、自家雞舍及里活動中心，但因居住及活動地點附近2公里範圍內，有多處豬舍、雞舍及水稻田等高風險環境，研判在這些地點附近感染的可能性高，已請衛福部疾管署及國家衛生研究院的專家學者前往調查評估，並請環保局加強環境清消，也籲請鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻的疫苗施打，豬舍周遭環境亦應注意環境整潔，清除廢棄容器，降低病媒蚊孳生風險。

衛生局認為，依據疾管署監測資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，其中6月至7月為流行高峰期。國內主要傳播日本腦炎的病媒蚊為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬隻則為病毒最主要的增幅宿主。

衛生局說，大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷，甚至昏迷或死亡。請民眾盡量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；家中門窗也應安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳；戶外活動更應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛福部核可的防蚊藥劑。

衛生局長許以霖表示，目前日本腦炎已有疫苗可供預防，但因1968年以前出生的民眾及新住民可能沒有接種，呼籲民眾應按時攜帶家中年滿15個月以上的幼兒，前往本市各區衛生所或合約院所接種疫苗。