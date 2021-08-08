陳爸爸每天餵食植物人兒子，全不假他人之手。（創世彰化分會提供／吳敏菁彰化傳真）

陳爸爸珍藏2012年兒子寫給祝福父親節卡片，「聽說這年是世界末日但我們不怕，因為有你這爸爸像大樹之撐著我們」，感動又心酸，多想再聽到兒子叫聲「爸爸」。（創世彰化分會提供／吳敏菁彰化傳真）

碩士畢業的陳先生，4年前要踏出社會工作，卻意外車禍成植物人，老爸一肩扛起照護的責任，父親節櫃子翻出，2012年兒子寫給祝福父親節卡片，「聽說這年是世界末日但我們不怕，因為有你這爸爸像大樹支撐著我們」不禁淚流滿面，多想再聽到兒子叫聲「爸爸」。

陳爸爸說，兒子從小品學兼優，一路讀到碩士畢業，即將成家立業，卻意外成了植物人，牽手和他都難以接受，一夕白了髮，但還是積極陪伴孩子復健，每天灌食、清潔，全不假他人之手。

陳爸爸說，兒子一直很貼心，照顧兒子無怨無悔，就是擔心老了，孩子怎麼辦啊？創世基金會到宅探望，陳爸爸還翻出了一張陳年卡片，是兒子2012年父親節特別製作送給他，卡片上貼滿了合照，兒子寫著「爸，這是我們全家一起玩過的地方，爸你要健康喔，爸我們都很愛你喔，爸，祝你父親節快樂」

志工們讀到卡片上還寫著「2012這一年，聽說是世界末日，但我們不怕，因為有你這老爸像大樹一樣」，都不禁流淚，卡片泛黃，陳爸爸淚光閃閃，當年收到卡片有多感動，如今傷心、感嘆命運造弄就有多深，「這麼好的孩子，為什麼會遭遇這些」。

創世彰化分會張靜宜說，每日夕陽西下時，附近鄰居總能在巷弄間看見陳爸爸推著兒子外出散步；每週三次復健，都在旁無微不至的協助，還觀摩並學習醫院的復健設備，在家自行手工製作簡易輔助站立桌給兒子使用，父親堅毅又溫柔的心，無怨無悔，默默陪伴，就是盼望孩子能一點一滴進步。

創世基金會表示，社會很多角落，都有這樣傷痛又溫暖故事，希望一起將小愛化大愛，一人一力，撐起萬斤愛。支持到植物人宅一日服務，幫助植物人家庭翻轉逆境。