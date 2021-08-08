近日南部地區多處出現淹水災情，高雄更出現道路塌陷的情況，引起各界關注，前高雄市副市長李四川透露，有位高雄市議員打電話給他，指沿海路一帶去年完工的道路，在近日大雨的轟炸下未傳出災情，想要向他說聲謝謝。台南市議員謝龍介指出，考慮到該路段經常受到重車輾壓，去年李四川把整條馬路連同側邊水溝都重做，並提高柏油強度，所以今年雖然雨更大，但那條路卻沒有受損。

謝龍介今(8日)透過連線方式在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣各地有很多的道路都受到貨櫃車和砂石車輾壓，南部地區近十幾年引進很多工務人才，才逐漸改善道路情況，而雖然韓國瑜有給李四川權力，但沒有人像李四川這樣承擔，因此今天才會有民進黨的議員打電話感謝他。

謝龍介指出，李四川擔任副市長時，高雄有很多小排水溝和大排水溝的銜接工程沒有做好，水一來就會掏空路基，造成坍方，至於為何今年雨勢更大，但那條路卻沒有壞？這是因為當時李四川考量到，該路段長期受到重車輾壓，於是決定重新鋪設，並重做兩邊的側溝，夯實路基後再鋪上柏油，李四川還引進台北路平專案的工法，增加柏油強度。

同時，謝龍介也透露平時南部鋪設道路的工法，和道路容易損壞的原因，他更以李四川鋪路的經驗為例，呼籲高雄市長陳其邁應該引進更多有心的人。