連日來豪大雨不斷，許多人都有同樣的困擾，就是衣服一直曬不乾，有些人只好把衣服拿到室內開除濕機，不過有網友透露，用一樣家電可能比開除濕機效果更好，而且還會有太陽曬過的味道。

西南風影響加上對流雲系發展旺盛，已經好幾天幾乎全台有雨，一名網友今(8)日在網路論壇《mobile01》表示，連續下9天大雨，衣服幾乎晾不乾，將家中一個房間專門用來晾衣服，並且連續2天做實驗後有驚人發現。

原PO指出，在緊閉窗戶的情況下，用除濕機加電風扇連續運轉4小時，結果效果仍比不上用烘衣機1小時，他甚至直指烘衣機「大勝且完勝」，尤其用烘衣機烘乾的衣服竟然有太陽曬過的味道。

但也有人抱怨，烘衣機容易讓衣服縮水，他曾經有十幾萬的毛衣被媽媽烘到縮水，所以後來就不敢再用烘衣機了，覺得除濕機比較安全；其他網友則回應，衣服都有洗滌標示，有的確實不能烘，或不能超過40℃，有的只能乾洗，洗滌前最好先看清楚標示。

有網友分析，除濕機頂多只能拿來輔助加速乾燥，但真的很濕的話，還是要用烘衣機，不但節省時間，也可以讓衣服不容易潮溼；此外，對於十幾萬的毛衣怕烘了會縮水，網友則建議，最好拿去洗衣店專業處理最保險。