澳大利亞拒絕了北京就恢復雙邊高層對話設定的條件。澳大利亞外長佩恩表示，中方建議如果澳大利亞滿足某些條件下，中國將同意恢復對話。但是，澳大利亞拒絕為恢復對話設定條件，澳方現在也不會答應中方提出的條件。

《美國之音》報導，佩恩是在澳中商會週四晚間舉行的會議上做出上述表示。而在外界也注意到，中國駐澳大使成敬業也很罕見地在澳中商會的重要活動上缺席。

報導指出，澳大利亞與中國的關係從2018年澳方禁止中國科技巨頭華為參與澳大利亞的5G網路建設開始惡化，至去年澳總理莫里森呼籲國際社會就新冠病毒溯源展開獨立調查後，雙方關係加速下滑。此後一年半內雙方展開貿易報復戰，其激烈程度史上罕見。中方還切斷兩國間的高層聯繫管道，雙方的溝通陷入癱瘓。

澳外長佩恩承認雙方關係前景黯淡，兩國的溝通短時間內不會恢復正常。她說，澳大利亞不能滿足諸如去年中國使館向澳方列出的14條「毒害雙邊關係」的罪狀的條件，這14條包括澳方限制中方投資、禁用華為、通過反外國干涉議案和澳大利亞發起新冠病毒溯源調查等。一名中國官員當時還表示，「中國很生氣。若你以中國為敵，中國就會成為你的敵人。」

對於中國指控莫里森政府「反華」，佩恩駁斥說，「我們指出某些行為、某些挑戰或者某些雙方長期執行的一些規則方面的問題，並不等於我們『反華』或者反對任何其它國家」。她強調，「我們希望所有國家都要遵守那些能夠保護我們共同利益和所有國家利益的規則，無論國家大小。」

佩恩在會上表示，莫里森政府依然對澳中恢復對話持開放立場。但是，澳國政府認為，中國深入參與國際事務正在給世界帶來新的挑戰。