韓國男團「ASTRO」本周推出第8張迷你專輯《SWITCH ON》，越洋接受本報專訪，提到前年年底曾來台參加耶誕跨年演唱會，尹產賀至今難以忘懷台灣AROHA們（官方粉絲名）的紫色波浪，直呼「真的很有趣也很感動」，並稱很想念牛軋糖餅乾，車銀優則說「想起之前吃雞排當點心，台灣真的有很多好吃的美食」，也希望疫情結束後可以再來台與粉絲一起在舞台上唱跳玩耍，並隔空喊話台粉「直到我們再見面的那天為止，一定要健康，加油，我愛你們」。

他們之前受訪時，曾表示想要成為創作男團，果不其然這次回歸，全員6人都有參與創作整張專輯的詞和曲，其中〈Dont Worry〉是車銀優、Rocky和JIN JIN一起寫詞，Rocky透露一開始只先想到關鍵字，過程中一再修改主題，不過苦惱了大概2個小時就順利完成了，車銀優也笑曝因為自己超過交作業的期限，急忙創作後便趕快交出，幸好成果還算不錯，不只是長得帥的「臉蛋天才」，也是「創作天才」，並分享自己的創作習慣，他說平常就會用手機記事本把當時的想法和文句寫下來，之後創作時再拿出來參考，MJ則是有閉眼創作的習慣，他說因為閉上眼睛能夠集中注意力思考。

ASTRO接受本報專訪，MJ（左起）、車銀優、JIN JIN、尹產賀、Rocky、文彬。（fantagio music提供）

除了車銀優主演了韓劇《我的ID是江南美人》、《女神降臨》，文彬也有跨足戲劇圈，曾在《18歲的瞬間》中尬一角，其他成員被問到身為現實朋友，看到隊友們在劇中的深情演出，都是什麼反應時， Rocky笑說「因為知道他們私下所有的面貌，看到他們與平常樣子相似的演技覺得很神奇」，隊裡年紀最小的尹產賀也表示「很意外我不怎麼看哥哥們參演的電視劇，因為是我認識也很了解的人，所以看到他們劇中的樣子感覺有點奇怪」。

今年2月底迎來出道6周年，JIN JIN認為車銀優成長最多，「完美的找到自己位置的格局，真的很帥氣」，車銀優也謙虛地說「所有成員比起出道那時都成長很多，因為是長時間同苦同樂的關係」，文彬也不忘介紹新作品「這次的專輯是ASTRO送給ASTRO的禮物，包含過去6年一起經歷過的種種，還有往後一起走向未來，希望用我們的音樂讓世界開心地『SWITCH ON』的報負」。