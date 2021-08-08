「福氣委託行」開張，主要販賣基隆特產，地方盼委託行商圈能再現光彩。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區委託行商圈，戒嚴時期曾是全台舶來品最多、最潮的地方，隨著時代變遷光景不在，但地方紳士仍持續振興，近年陸續有店家進駐，近日再有店面「福氣委託行」開張，主要販賣基隆特產，地方盼委託行商圈能再現光彩。

基隆市議員童子瑋表示，振興委託行是他投入地方服務的目標之一，看到福氣委託行在忠四路20號正式開幕，感到非常高興，希望基隆人能到商圈走走看看，找回當時委託行的榮景也沾沾福氣，希望疫情之下，大家都能平安順心。

童子瑋指出，振興委託行不是口號，他從社區營造開始，讓地方長輩找回委託行的記憶，透過地方創生讓委託行再次被大家看見，並成立協會固定舉辦假日市集，也成功輔導青年朋友在此創業，而今天看到福氣委託行正式開幕營運，代表振興委託行不是口號而是行動。

委託行街區公司總經理邱孝賢說，福氣委託行在委託行街區公司及委託行商圈協會的共同努力下完成，將基隆有名的泉利米香、阿里棒棒、口福食品、王樣水果、朋廚、海順海鮮、馬祖好食等伴手禮納入其中，並透過設計將傳統靈魂與現代元素完美結合。

邱孝賢指出，為持續推動產官學合作，福氣委託行與海洋大學文創系配合，將學生作品在此呈現，歡迎大家一定要來沾「福氣」。