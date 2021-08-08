味全龍隊新秀董秉軒在6日與富邦悍將的比賽後段上場，在第9局敲出生涯首安，他自認對自己長打能力有信心，果然在8日就敲出生涯首轟。

董秉軒去年獲得龍隊親睞，但後來因服兵役直到今年3月才正式與球隊會合，錯過春訓也讓他感到有些心急，想跟上大家時又發生腿部拉傷的情況，好不容易休兵1個月重回球場，在二軍打沒幾場又碰上疫情延賽。

「原本以為要等到二軍打出成績後才有機會被叫上一軍，當初被叫上一軍時真的有嚇到，不過我的心態是早就準備好了。」董秉軒那場比賽在後半段上場，首打席吞下三振，但第2打席就敲出生涯首安，且是支長打。

回想起生涯首安出爐的情況，董秉軒感到非常亢奮，「這支安打有點像是在作夢，之前在二軍時就常想自己的首安情況，跟我想的差不多，首安就是支長打，因為我對自己的長打能力滿有自信的。」

總教練葉君璋則認為，董秉軒是大學畢業的球員，不像高中球員還需要磨練，狀況佳就能拉上一軍比賽，「感覺他比賽滿自在的，跟高中生成熟度不一樣。」

而賽前才對自己長打能力十分有自信的董秉軒，今天被排進先發打線，擔任先發右外野手、打第6棒，他在5局上從富邦先發投手游霆崴手中敲出右外野2分炮，生涯首轟、打點都出爐。