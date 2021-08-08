台北市牙醫師公會呼籲民眾重視口腔健康管理，有助降低肺炎風險。（台北市牙醫公會提供／游念育台北傳真）

國內研究發現，擁有正確潔牙和牙周保養習慣，可降低肺炎的風險超過3成，台北市牙醫師公會提醒，預防新冠肺炎，實體口罩與嘴巴內的「隱形口罩」一樣重要，民眾若發現口腔健康亮紅燈，應盡快就醫治療；如果有不堪使用的假牙，也建議在醫師評估下拆卸更換，既可改善口腔環境，也能順手將廢牙冠捐出，讓垃圾變黃金，幫助他人。

新冠肺炎疫情爆發後人人自危，擔心感染甚至發展為嚴重肺炎，台北市牙醫師公會指出，潔牙不確實、牙周健康狀況不理想，也可能是肺炎惡化因素，有論文研究發現，在12年的追蹤期內，定期接受牙周洗牙等健康控制的民眾，比起一般民眾的肺炎發生風險降低超過3成。

台北市牙醫師公會顧問陳彥廷指出，台灣有近9成民眾有各式各樣程度不等的牙周破壞，當牙周病的致病菌進入呼吸道，會改變呼吸道粘膜上皮的免疫系統、破壞上皮細胞保護，當保護被破壞了、形同「門戶大開」，這時候像是容易嗆到、或是感染機會高的風險族群，可能因此提高肺炎罹患機率。

台北市牙醫師公會提醒，無論疫情緊張或趨緩，民眾都應該正確潔牙，幫自己戴上另外一層「隱形口罩」，而小朋友，除了正確潔牙，也可透過牙齒塗氟、窩溝封填，強化隱形口罩的保護力。

台北市牙醫師公會理事長賴德欽指出，假牙牙冠沒有一定的使用年限，但若經年累月使用後有不舒服的感覺、或是牙冠破損、不堪使用，甚至是牙冠下的牙齒又蛀掉了，就必須拆卸舊牙冠、裝上新的牙冠。

台北市牙醫師公會從2004年開始，發起「廢牙冠回收再利用計畫」，診所將民眾廢棄的牙冠高溫清潔消毒後密封，再由廠商協助把提煉成本降低，讓「廢牙冠真的可以變出黃金」，然後捐贈給需要援助的族群。

賴德欽指出，「廢牙冠回收再利用計畫」，從廢牙冠當中提煉貴金屬，所得迄今累計超過3千萬元，此公益基金除了幫助原住民國中小棒球隊，像是花蓮縣富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊等，圓了出國比賽的夢，也曾協助視障人士習得一技之長，讓無數弱勢族群與民間組織獲得協助，盼此計畫未來能夠擴及其他縣市，有更多診所加入公益回收行列，嘉惠更多需要幫助的國人。