今天是一年一度的父親節，國民黨立委蔣萬安7月下旬宣布生下二寶後，有「最美主持人」之稱的國民黨青年黨代表李明璇今天則是宣布自己將升格當「媽媽」了，李明璇透露，「自己第一次懷孕有點緊張，寶寶將在明年初誕生」。她也祝天下所有努力做個好父親的人「父親節快樂」。

剛生下二寶的蔣萬安，今天(8日)在臉書分享提到，今年的父親節很特別，他懷中抱著愛笑的二寶，更是再度捲起袖子當起「全能奶爸」，無論是換尿布、餵奶，還是哄睡覺，隔了這麼多年，動作略顯生疏但已漸入佳境，「曬baby」也是不能遺漏的技能之一。

有「最美主持人」之稱的國民黨青年黨代表李明璇(左)、老公潘德翰(右)。李明璇在父親節這天，宣布自己升格當媽媽。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

但近來宣布喜訊的不只有蔣萬安，李明璇8日也在臉書宣布喜訊，每次與「證婚人」前高雄市長韓國瑜碰面，都被催生努力增產報國。李明璇透露，自己有點期待、又有點擔心，目前寶寶已經4個多月了，預產期在明年初，準父母的心情，一天比一天來得更深刻，才知道「想保護寶寶」已成為生活中首要之事。最後，她也祝天下所有努力做個好父親的人平安健康，爸爸節快樂。

身為國民黨全國黨代表的李明璇老公潘德翰則坦言，是男生還是女生，沒有那麼重要，自己父親節第一個願望，是希望孩子平安長大，他也希望「目標不只生一個」。

對於這項喜訊，國民黨立委蔣萬安留言「在父親節的日子聽到這個好消息，恭喜明璇！好好保重身體」、立委洪孟楷「明璇恭喜！在父親節這天公布喜訊，非常有意義，祝福平安待產、順利生產」、台北市議員張斯綱「恭喜明璇」、高雄市議員陳美雅「太棒了！恭喜少女辣媽」。高雄市議員擬參選人許采蓁也留言祝福，「恭喜，要健健康康的」，前國民黨青年部主任蕭敬嚴表示「恭喜兩位，替你們感到開心」。

李明璇。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

網友則表示，「為台灣2300多萬人口數做出+1的貢獻，很棒！」、「恭喜妳，要保持健康保護好自己和小孩」。