日本前奧運國手福原愛與江宏傑離婚後，藉著東京奧運強勢復工，將事業重心轉往大陸，接連接受好幾家陸媒專訪，還哽咽表示：「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」最新受訪畫面曝光，福原愛毫不避諱狂讚，「中國實力強到不行」、「終於可以盡情說東北話了」，再度點燃台日網友的怒火。

福原愛日前接受《鳳凰衛視》採訪提到，「我覺得中國隊實力太強了！對手下一步要幹嘛都知道。中國隊的水平還是很高、還是很厚，還是中國隊準備的比較多，有很多值得日本隊學習！」更表示她一直都將大陸隊當成自己的目標，甚至貶低家鄉日本來襯托大陸，「這次日本混雙拿了金牌，我想中國會把日本隊看在眼裡吧。」

福原愛的受訪畫面再度引發爭議。（圖／翻攝自鳳凰李淼微博）

當記者稱讚福原愛東北話很流利時，她也立刻回答：「對我來說，東北話就是普通話，還是說東北話比較舒服點兒！以後我就可以不客氣的說東北話了，我就愛吃東北大拉皮還有烤串那些。」最後她更感謝大陸粉絲們，「沒有中國人沒有中國，真的沒有今天的我，我用一輩子也要還給大家給我的這份愛。」

這段影片被分享到PTT後，讓不少鄉民十分傻眼，紛紛留言直呼，「下次就是戶籍改了，還是中國籍比較舒服」、「很懂財富密碼」、「完全不演了嗎？這樣我確信江宏傑沒有錯」、「搞成這樣真的很難看」、「看起來是急了」、「完全不顧慮小孩的心情欸」。