2022年台北市長選戰各黨派布局，國民黨可能派出立委蔣萬安應戰，民進黨方面，衛福部長陳時中，則被視為民進黨下屆台北市長的可能人選。媒體人吳子嘉表示，國內因染疫死亡的有800多個人。陳時中若出來選台北市長，有人若說他害死800多個人，要怎麼辦？這一句就讓他嚇呆。

美麗島電子報董事長吳子嘉7日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳時中的家庭背景非常好，他的太太是音樂家，他們家是書香門第，他原本是牙醫，也只會這個玩意。卻被突然拉來管疫苗、內科、感染科等，他可能聽都沒聽過，英文也不行，因此他認為陳時中根本沒有辦法，他每天坐在那邊，拿到的也都是負面聲量。

吳子嘉接著表示，還有人說2022年陳時中要出來選台北市長，肚皮都快笑破，國內因染疫死亡的有800多個人。陳時中若出來選，有人若說他害死800多個人，要怎麼辦？這一句就讓他嚇呆。

另外針對高端送交多少批疫苗給食藥署審查，記者連追3天，陳時中竟嗆記者態度不健康，吳子嘉認為，這是什麼部長？為什麼那麼囂張，質疑他是不是不想做了，知道沒前途了，所以一皮天下無難事。

吳子嘉也不滿指出，第二類的疫苗施打人數會「長大」，如今已經20幾萬人了。行政院長蘇貞昌旁邊的人通通打完疫苗了，他自己卻只打完第一劑莫德納，第二劑還沒打，這些民進黨官員可說壞透了，先把自己搞好後，現在開始施打第五輪、第六輪，後來還說可以混打高端。