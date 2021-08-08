河南鄭州近日就出現一起本土「高隱蔽性確診病例」，前7次核酸檢測均呈現陰性，直至第8次才發現確診。

鄭州市人民政府副秘書長李慧芳7日表示，Delta變種病毒具有高傳染性、高隱蔽性和初期症狀不明顯等特點。鄭州近日出現一起本土「高隱蔽性確診病例」，前7次核酸檢測均呈現陰性，直至第8次才發現確診，該患者為鄭州市第六人民醫院醫生，自7月31日在醫院集中封閉管理，於上6日被送至醫學隔離點。

李慧芳表示，「高隱蔽性確診病例」的發現，使官方針對檢測有更高的要求，有必要推行多輪全民核酸檢測，盡快查清病毒感染者，用最短時間阻斷病毒傳播。鄭州市6日為中、高風險區域民眾進行第三輪全員核酸檢測。

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