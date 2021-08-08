2020年東京奧運會已步入尾聲，相當矚目的是，在田徑賽場上，這一次的奧運打破了許多高懸許久的世界紀錄，比如牙買加女跑將伊萊恩·湯普森(Elaine Thompson)在女子 100公尺短跑比賽中，創下了10.61秒的成績奪得金牌，同時打破了由美國女跑將「花蝴蝶」佛羅倫絲·格里菲斯·喬伊納(Florence Griffith-Joyner)，在33 年前漢城奧運創造的10.62秒紀錄。同時，在400公尺跨欄賽中，挪威男跑將卡斯滕·沃霍爾(Karsten Warholm)和美國女跑將西妮·麥勞克林(Sydney McLaughlin)也都破了先前高懸已久的世紀紀錄，而且在這兩項賽事中，銀牌得主的成績也比之前的世界紀錄都還要快。為何如此？很可能是先進的跑鞋、更有彈性的跑道，幫助運動員表現的更好。

新科學家(New Scientist)報導，徑賽選手會有一雙增加抓地力的釘鞋，這是常識，但是釘鞋的科技也在提升中，如果仔細觀察，如今的釘鞋下安裝的早已不是金屬釘，而是由彈性泡綿材料與堅固碳纖維製成的「超級鞋釘」。

2017年，耐吉公司(NIKE)首次推出「Vaporfly 4%」慢跑鞋，號稱穿上它的運動員，比其他運動員平均節能達到 4%。之後其他運動公司也提出了自己的超級跑鞋，藏著許多高科技。

與超級鞋款類似，超級釘鞋安裝了柔軟、富彈性的泡綿鞋墊，這種彈性墊使得運動員每踏出的一步，力量都能反饋給運動員，回饋率高達 80% ~90%。通過這種方式，運動員如同腳踏彈簧一樣。

另外，碳纖維釘可以減少腳趾屈曲過程中損失的能量，這可能會會增加對腳踝的壓力，但是也有研究表明，如果運動員足夠強壯，那麼反饋的力量也會成為助力，讓他們不容易疲勞而保持速度。

另一項優勢來自東京主辦方，那就是新國立競技場的賽道，雖然看起來與其他運動場相似，但其實是負責施作的Mondo公司花了三年研發的成果，賽道經過精確調整，以達到極佳的減震和能量彈回效果，作用與跑鞋的彈性泡綿底相似。

對賽道表面的研究，最早可追溯到 1978 年，當時發現柔韌、有彈性的跑道，可以使運動員的表現提高 2.9%。Mondo公司表示，與之前的奧運會賽道相比，新國立競技場可以使跑步時間提高 2%。

當然，本屆奧運會推遲了一年，讓他們有更多時間進行訓練也是重要原因。而且東京天氣也保持不錯，都有善運動員的表現。不過最重要的是，我們不能忽視參加這些比賽的運動員的努力和才華，他們的優異成績，最主要的核心原因在他們的天賦與努力。