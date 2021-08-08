高雄連日遭到大雨轟炸，並出現馬路塌陷的情況，前高雄市副市長李四川透露，有一位高雄市的議員打電話給他，要為沿海路一帶未出現災情向他感謝。對此，出身高雄小港的前民進黨立委郭正亮直言，當地有很多重車出入，若柏油鋪得不夠厚實，一下雨就會出現坑洞，他認為李四川應該是下重本重新鋪設道路，「有做有差」。

郭正亮8日在政論節目《新聞大白話》中表示，自己是小港人，小港常常有重車來來回回，若柏油鋪不夠厚實，一下雨會就坑坑洞洞，而李四川重鋪，一定是下重本去搞，他知道這地方容易有坑洞，「有做有差」，人家一定感受得到。而對於近日出現的天坑，郭正亮認為，應該正視有天坑的地方，這一定是因為路基流失，至於是不是當初施工方法有問題，就要一個一個追究，要這樣處理問題。

同時，針對今天行政院長蘇貞昌表示，1個多月前我們還在抗旱，現在卻要治水，對於老天我們要更謙卑，郭正亮則說，如果是瞬間雨量爆表那種情況，當然無可厚非，但我們是要問的是，前瞻預算 8800億元中，治水預算有多少？是不是大部分都是去做親水環境美或小工程？事實上治水要做大工程才有用，他更以東京和新加坡為例，質疑「編那麼大預算治水，做了哪個大工程？給我們看一下」。

郭正亮指出，以前游錫堃擔任行政院長時，興建了員山子分洪道，後來汐止就不淹水了，這就是大家公認的大工程，「請問那4400億做了什麼？告訴我們嗎，不然就不要在那邊講謙卑，錢在你手上，你執政就要告訴我們，在台灣常淹水地區做了哪些大項目，如今全面改觀，才能說服大家」。郭正亮感嘆，台灣民眾在防疫上可能是全世界最謙卑的了，且老百姓就是因為非常謙卑，所以還在苦等疫苗。