一名網友在Dcard發文抱怨，32歲妻子月收入23k太低，還說「我走了妳怎麼活」。不過網紅廣告小妹認為，這男人其實只想說：不要拖累我。

日前有一名男子在社群媒體Dcard發文抱怨，老婆32歲了月薪只有23k，還說「我先走的話你23k要怎麼活？」，引發熱議。網紅「廣告小妹」跳出來說「魔鬼藏在細節裡」，並洋洋灑灑用5點分析指出，這名男子的訴求其實很簡單，只有5個字：不要拖累我。

日前《Dcard》上一篇文章「我另一半薪水有點低」引發議論，發文男子指出，自己今年37歲已婚無小孩，薪資不含獎金月收入6萬。而妻子32歲月收入實收23k，扣上班開車加油費用不到2萬。他認為老婆收入太低，希望她至少提升到35k。更說「今天不是你先走就是我先走，你先的話，我一定能生存，我先走的話...你23k要怎麼活？」。

不少Dcard網友力挺原PO，認為：「這類女生還不少，抱著反正已經找到長期飯票，自己找的另一半…就自己承擔了」、「如果我是男生我會想離婚，成家不光是我一個人努力就好，久了真的很累心也會累，何必結婚互相怨懟」。

不過網紅「廣告小妹」卻不這麼認為，她提出5點分析，包括：1.「我幫她買車」，事實上車登記在他自己名下，且是婚前財產。2.依照原 PO 的說法，婚後財產全是他個人持有，「我的所得與她無關」。他們夫妻財務如此這般獨立。不知他們是否有簽婚前協議。3. 我爬了 1000 多樓留言，沒瞧見他詳細描述家務活分配。眾卿，請牢記我的話。談家庭財務卻不談勞務付出都是耍流氓！婚姻責任與資源，不是只有錢財，還有勞動力、後援、等。

4. 很多人談夫妻財務，只提金額，不提年齡差距，這也是耍流氓。兄弟們，年齡就是金錢啊！他們相差5歲，拼一點的5年在職場上都可以差上兩級了。台灣男人要當兵，我扣掉2年。您還是先跑了3年啊！5. 嫌棄老婆是個月光族。那麼你教她投資了嗎？教她理財了嗎？夫妻的團隊精神，您也沒有啊。

「廣告小妹」認為，原PO雙方月收入加總不含獎金至少8萬多，住中南部、沒小孩，男方家境小康以上。「擔心日子過不下去是假，害怕老婆沒有他無法活也是煙霧彈，想找個會做家事又會賺錢的老婆才是真」。

最後更總結，這名男子的訴求其實很簡單，那就是：不要拖累我。不過「廣告小妹」說：「但是孩子，婚姻就是互相拖累，懂？」。