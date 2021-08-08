味全龍隊新秀投手楊鈺翔6日迎來生涯初登板，繳出中繼3局失1分的不俗表現，也讓他獲得下周先發得機會，總教練葉君璋說：「預計將由王維中、楊鈺翔及徐若熙各扛1場先發。」

龍隊下周只剩3場比賽，先發人選也大致出爐，原本先發、中繼兩頭跑的洋投伍鐸，為了下半季布局盤算，將回到中繼調整，「到時候鋼龍8月中回來，先發部分不成問題。」

周二與統一獅的比賽，龍隊預計推出王維中先發，剩下2場比賽其中一場將交給新秀楊鈺翔，葉君璋說「他本來就是我們設定的先發投手，我覺得可以給他機會。預計讓他最多投75球。」不過葉總隨後笑說：「但也是要他內容OK。」

畢業於普門中學年僅19歲的楊鈺翔去年被龍隊在第5輪選走，經過這段時間在二軍磨練，在6日迎來生涯初登板，回想自己初登板表現，楊鈺翔自評整體表現都比預期的好，「沒想到自己這麼快上一軍，有點嚇到，剛上去時有些緊張，但投了幾球後就好了。」

楊鈺翔認為，自己在經驗這部分還需要再加強，平時也都有向學長請教，「比較常跟廖任磊學長請教，他也會跟我講一些場上經驗，像是壘上有人時要怎麼投。」

之前在二軍，楊鈺翔都是以先發投手角色登板，一軍初登板雖然是長中繼，但他還是希望能夠擠進先發輪值，「自己還是比較喜歡先發，不過續航力這部分還要加強。」味全龍隊新秀投手楊鈺翔6日迎來生涯初登板，繳出中繼3局失1分的不俗表現，也讓他獲得下周先發得機會，總教練葉君璋說：「預計將由王維中、楊鈺翔及徐若熙各扛1場先發。」

龍隊下周只剩3場比賽，先發人選也大致出爐，原本先發、中繼兩頭跑的洋投伍鐸，為了下半季布局盤算，將回到中繼調整，「到時候鋼龍8月中回來，先發部分不成問題。」

周二與統一獅的比賽，龍隊預計推出王維中先發，剩下2場比賽其中一場將交給新秀楊鈺翔，葉君璋說「他本來就是我們設定的先發投手，我覺得可以給他機會。預計讓他最多投75球。」不過葉總隨後笑說：「但也是要他內容OK。」

畢業於普門中學年僅19歲的楊鈺翔去年被龍隊在第5輪選走，經過這段時間在二軍磨練，在6日迎來生涯初登板，回想自己初登板表現，楊鈺翔自評整體表現都比預期的好，「沒想到自己這麼快上一軍，有點嚇到，剛上去時有些緊張，但投了幾球後就好了。」

楊鈺翔認為，自己在經驗這部分還需要再加強，平時也都有向學長請教，「比較常跟廖任磊學長請教，他也會跟我講一些場上經驗，像是壘上有人時要怎麼投。」

之前在二軍，楊鈺翔都是以先發投手角色登板，一軍初登板雖然是長中繼，但他還是希望能夠擠進先發輪值，「自己還是比較喜歡先發，不過續航力這部分還要加強。」