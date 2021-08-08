前外交部長陳唐山。（取自「微微笑廣播網」）

前總統陳水扁今（8）日在《微微笑廣播網》專訪前外交部長、現任遠景基金會的陳唐山，透露一些當時政壇秘辛，包括陳水扁後來捲入官司被羈押前，還向陳唐山託孤，陳水扁也當面對陳唐山表示感謝。

陳唐山首先提到他的名字叫「唐山」，陳水扁還當總統時，陳唐山有一次問行政院長蘇貞昌，「中華航空」為何不改成「台灣航空」？蘇貞昌則開玩笑稱，他為何叫「唐山」？他的「唐山」要先改名。

至於後來捲入的官司，陳水扁說他在2008年11月11日被羈押前一天，向陳唐山「託孤」，因為國民黨會一連串追殺，「人抓、屋拆、雞仔鳥仔抓到沒半隻」，家裡沒大人，要拜託陳唐山幫忙顧。陳唐山後來當立委，每個會期都說扁案是政治案件，陳水扁說，「你就是阿扁的大恩人，在這裡我要公開表敬意，謝謝」。

陳唐山認為，關阿扁完全是政治考量，當時他們心態就是，「一定要關阿扁，對方才會歡喜，國民黨才會支持，這完全是政治因素」。陳水扁最後說，「沒有陳唐山，阿扁的家早就毀了，阿扁也回不了家，謝謝他。」