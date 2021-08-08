中央氣象局表示，明(9)日西南風持續影響，迎風面的中南部仍有短延時強降雨，恐有瞬間較大雨勢，北部地區午後可能有雷陣雨；(10)日周二開始太平洋高壓增強，降雨逐漸減少，南台灣有機會撥雲見日、看見久違的陽光，北部及中部地區將重回典型夏季天氣，從氣象局提供的一張圖可看出，周二前、後彷彿兩個世界。

周二開始太平洋高壓增強，降雨逐漸減少。(圖/氣象局)

氣象局指出，明(9)日雖然西南氣流逐漸減弱，但仍有西南風將水氣源源不絕地吹向台灣，預計將帶給迎風面的中南部雨水，可能有局部大雨或豪雨的等級，苗栗台東及澎湖、金門、馬祖也會有短暫雷雨，背風側的北部、東半部將接近典型夏季氣候，略感炎熱，北部高溫可達33度左右，但午後可能有雷陣雨，北部地區、山區有局部豪雨發生。

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周二(10)日後，西南風影響、太平洋高壓逐漸重返，各地降雨逐漸減少，氣溫也逐步攀升，南台灣雖然偶有陣雨，但有機會撥雲見日，看見久違的陽光，中部、北部回到悶、熱、陽光炙烈、午後雷陣雨的天氣型態，可能出現33、34度左右高溫。

8至9日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二至下周日(10日至15日)太平洋高壓西伸，台灣位於高壓邊緣、水氣仍多，天氣型態以午後雷陣雨為主，除了南部有局部短暫陣雨或雷雨外，東半部也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。16日至18日南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。