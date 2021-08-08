行政院規畫推出「振興5倍券」，讓民眾以1000元換5000元的振興券，預計最快9月立院開議後就開始審理預算案。針對民進黨何時會發現金？資深媒體人黃暐瀚認為，當總統蔡英文的民調滿意度又被不滿意度超過時，她就會叫行政院長蘇貞昌發現金。

黃暐瀚8日在政論節目《新聞大白話》中表示，總統蔡英文6月的民調曾出現死亡交叉，不滿意度比滿意度高，所以她同意BNT疫苗進來台灣。而行政院長蘇貞昌為何還是要推5倍券，是因過去3倍券發放時間是在2020年7月15日，8月他就迎來了民調罕見上升，這是拿到3倍券的瞬間，但到了9月民調就大幅下滑了，民眾可能覺得3倍券沒有那麼好。顯然蘇貞昌現在很需要這「瞬間」的複製，讓民眾認為5倍券比3倍券好，所以硬要推出5倍券；而時間會證明，這不是很好。

黃暐瀚接著表示，談3倍券、5倍券、振興券之前，應是先救命、再救急、才救窮三階段。現在很多人是連便當都買不起，所以先發錢再振興，大家並不會怪蘇貞昌，會讓蘇院長繼續做到2022年。

黃暐瀚指出，現在蘇貞昌卻硬不發放現金，現在已經很多人反對，別的國家都在發現金，為什麼台灣不發。現在國內民眾都快翻桌了，等疫情一解除，搞不好會衝到總統府去遊行抗議。他認為，只要等到美麗島電子報或台灣民意基金會、甚或TVBS一公布民調，總統的滿意度又被不滿意度超過時，她可能就會叫蘇貞昌停止5倍券，改發現金。