旅法服裝設計師吳昕威（Peter Wu）擁有顯赫的家世，是台新金董座吳東亮與彭雪芬的長子，3年前他自創男裝品牌Peter Wu，放棄了台新金2兆家業的接班之路。提起這段創業的轉折與歷程，吳昕威笑著展示身上的休閒勁裝，「若我還待在銀行界，就不能穿成這樣了！」

吳昕威的自創男裝品牌PETER WU色調優雅沈穩，各種深淺不一的灰色調，流露貴族氣息。（PETER WU提供）

吳昕威大學畢業後，曾在父親的安排下前往香港外商銀行實習，刻意挑了兩套簡約低調的Jil Sander黑西裝替換穿，一套黑底細條紋，一套全黑，第一天穿了黑底細條紋西裝上班就被打了回票，為此他賭氣天天穿另一套黑西裝上班，心想黑西裝都一樣，何必多花錢添購，就這樣一套黑西裝穿到實習結束，「從那時起，我就知道自己不適合銀行業！」

雖是台新金少東，但吳昕威創業的過程比起一般人來得漫長多波折，吳季剛創立Jason Wu時才18歲，Marc Jacobs就讀大學時就開始設計販售自己的作品，但身為家中長子的吳昕威直到33歲才得以放手一搏，「我知道當前時尚業低迷，創業很辛苦，父親也一再提醒我不要太理想，但我不怕，因為我都準備好了！」

吳昕威的自創男裝品牌PETER WU融入運動休閒風，用料 講究。（PETER WU提供）

吳昕威此言不虛，為了創業，他前往巴黎花了數年的時間在LANVIN、LEMAIRE工作，貼身在時尚大師Alber Elbaz、Christophe Lemaire身邊觀察學習、擷取經驗，經過深思熟慮，精算成本和盈利模式後才決定創業，就連原先不贊成的父親，也被他的努力和周詳的創業計畫給說服了。

目前吳昕威的Peter Wu在巴黎和台北設有工作室，員工有5人，一年兩季在巴黎發表作品時，吳東亮和彭雪芬都會飛往巴黎看展、為他加油打氣，「我的作品雖是男裝，但媽媽很喜歡，在Show Room試穿每件衣服，還要父親幫她拍照。」吳昕威笑說，「媽媽是天生的衣架子，穿男裝都好看！」

台新金王子吳昕威當起背包客隻身前往中亞旅行，與當地的游牧民族合影。（吳昕威提供）

對於父母精神上的支持，吳昕威十分感激，尤其吳家昕字輩多數已就接班位子，唯有他為了興趣做自己的事業，更顯得難能可貴，若不是父母的開明接納，就不會有今日的Peter Wu。吳昕威說，兩年前他還當起背包客隻身前往阿富汗北部的WAKHAN走廊、中亞小國Tajikistan荒漠自助旅行，因水土不服在當地生了一場大病，「病好了我才打電話向媽媽報平安，她沒生氣，語氣也很平靜，但後來阿姨告訴我，媽媽其實非常擔心，夜裡不知哭了多少回。」

今年新冠疫情重創時尚圈，吳昕威除了如期發表新作品，並立刻調整步伐，以快閃店、架設線上網購等彈性機動的行銷策略迎戰，還大膽新增皮衣和皮褲的訂製服務，充分展現經營品牌的大略長才，頗有乃父之風。

Peter Wu男裝結合了街頭、軍事與休閒感，源自他從小住在美國加州時玩滑板、享受海灘陽光的快樂時光，以及他在北非、倫敦旅行的美好記憶，其中有90％的作品採用法國一線精品使用的循環再製面料，藉此表達對「永續時尚」的承諾。