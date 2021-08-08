台灣羽球選手戴資穎，在東京奧運拿下個人女子羽球銀牌，讓許多台灣民眾相當熱血與開心。父親節的來臨，讓戴資穎在社群上感性地寫下，父親多年來的陪伴與照顧，讓她在羽球生涯中，可以勇敢與堅強地一直走下去。

戴資穎今(8日)在臉書上分享，表達對父親想說的話:「小時候爸爸總是開著廂型車載著我與姊姊，到各縣市去參加一些菜市場盃，跑遍了高雄各個球館，只為了讓我能跟不同的人對打。」戴爸非常用心的栽培戴資穎，並在背後默默地支持她，讓她今天在羽球的道路上，能夠闖出屬於自己的一片天。

父親陪伴戴資穎的羽球生涯18年: 「在我的羽球路上，教導我如何面對勝負，也給我最好的支持和安慰。總是給我滿滿的信心，讓我相信自己可以，最常說的一句話:『相信自己，人有無限可能。』」戴資穎知道爸爸心裡的期待比任何人都大，卻總是沒把那壓力加在我身上。

戴資穎會去參加奧運比賽，是爸爸從小給我的目標: 「打球過程中，曾懷疑過自己或是太累想放棄，爸爸總是以最樂觀的方式，來陪伴著我，讓我可以一路堅持到現在。」戴資穎開心自己在18歲的時候，就參加了人生當中，第一次的奧運，今年是她第3次參加奧運比賽，終於站上了頒獎台，讓她完成身為運動員夢寐以求的事。