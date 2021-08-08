五月天貝斯手瑪莎2014年與Vicky（謝葦怡）結婚，婚後育有一對龍鳳胎路克、莉亞，夫妻倆低調不常放閃，但Vicky常分享孩子的日常，萌樣受到許多粉絲喜愛，可近日她PO出兩娃在戶外沒戴口罩的照片，遭疑違規，第一時間也對此道歉。

Vicky日前在IG曬出煙霧繚繞的深山照，有網友在底下留言「我那天有看到你買玉里橋頭臭豆腐 （買臭豆腐一樣有仙氣）」，似乎是去花蓮遊玩，當時Vicky還在限時動態Po出兩個孩子沒戴口罩在草地奔跑的照片，隨後疑似在網友提醒防疫規定後，Vicky已撤下照片。

而據《聯合報》報導，瑪莎透過所屬相信音樂回應：「防疫期間的確應該遵守規定，很抱歉沒有做到該有的動作」，承諾日後會更加嚴謹。

全台疫情自上月27日起降至二級警戒，但民眾外出仍需全程配戴口罩、保持社交距離，聚會也從室內5人、室外10人放寬到室內50人、室外100人，中央也強調「降級不等於解封」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922