水果奶奶在父親節搶先直播開箱「水果奶奶的大秘密-故事派對主題展」，介紹自己的家。（公視提供）

水果奶奶在父親節搶先直播開箱「水果奶奶的大秘密-故事派對主題展」，介紹自己的家。（公視提供）

56歲趙自強在公視《水果冰淇淋》裡跨性別扮演「水果奶奶」，陪伴大家23個年頭，是全台最長壽的學齡前兒童節目。永遠65歲的水果奶奶日前被網友讚駐顏有術，趙自強透露凍齡有兩關鍵，第1感謝父母的好基因，吃不吃都一樣胖，第2公視攝影棚的背景、燈光佳，加上攝影師的巧手拍攝，讓他23年來的容貌始終如一。

趙自強坦承疫情期間宅在家原本擔心身材會走樣，便盡量吃得清淡一些、燙燙青菜，「沒想到竟然瘦了一些些，希望大家看得出來！」而先前他也去打了AZ疫苗，沒有什麼副作用，只是有點疲倦，想睡覺、想吃東西這樣而已，他搞笑說：「其實原本就經常在昏睡，所以也還好。」

當初接下節目沒想過節目一做23年，趙自強坦承「自己嚇了好多年」回憶錄第1集時，跟他製作人說希望可以做滿一個世代，因為兒童節目需要投入很多心血，要花時間，雖然不敢妄想，但沒想到現在已邁入23年，感性說：「希望讓我們再繼續做下一個23年，那是一個說故事的奶奶以及所有團隊的心願。」

「水果奶奶的大秘密-故事派對主題展」歷時1年籌備，將展出許多與《水果冰淇淋》相關的節目場景及道具，此外，由水果奶奶IP延伸出的動畫番外篇《妖果小學堂》則會透過科技體感遊戲帶大小朋友進入妖怪世界冒險，今年10月更將推出劇場版《妖果小學-水果奶奶的大秘密》，希望帶給台灣孩子全新的動畫視野。

為提供安心的參觀環境及配合防疫政策，目前部分互動類型裝置暫不開放，並全面採參觀預約制，展期自8月10日至10月11日，即日起開放進行線上預約( https：／／reurl.cc／4aeMY3 )，相關參觀資訊及最新活動內容可至府中15新北市動畫故事館官網( https：／／www.fuzhong15.ntpc.gov.tw／ )查詢，或電洽02-2968-3600分機276。