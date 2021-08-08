今天是東京奧運最後一天，閉幕典禮也出現許多精采瞬間，我們一起來欣賞吧！

選手進場盛況(路透社)
選手進場盛況(路透社)
美國隊成員開心合照(路透社)
美國隊成員開心合照(路透社)
現場進行精采表演(路透社)
現場進行精采表演(路透社)
美女創作歌手演唱(路透社)
美女創作歌手演唱(路透社)
現場的燈光效果非常炫麗(路透社)
現場的燈光效果非常炫麗(路透社)
選手興奮到躺下揮舞國旗(路透社)
選手興奮到躺下揮舞國旗(路透社)
從遠距離看現場也非常美麗(路透社)
從遠距離看現場也非常美麗(路透社)
美麗的聖火台(路透社)
美麗的聖火台(路透社)
現場最後放出華麗煙火(路透社)
現場最後放出華麗煙火(路透社)
澳洲隊還拿出國內象徵性的袋鼠玩偶(路透社)
澳洲隊還拿出國內象徵性的袋鼠玩偶(路透社)
將現場畫面拉到更遠(路透社)
將現場畫面拉到更遠(路透社)
從體育館外看煙火全景(路透社)
從體育館外看煙火全景(路透社)
東奧》陸14歲跳水選手全紅嬋奪金爆紅 老家成打卡聖地不堪其擾
東奧》東京奧運舉行閉幕 文姿云、黃筱雯雙銅返台
#閉幕典禮 #精采圖輯 #東奧 #即時報導 #日本