今天是東京奧運最後一天，閉幕典禮也出現許多精采瞬間，我們一起來欣賞吧！

選手進場盛況(路透社)

美國隊成員開心合照(路透社)

現場進行精采表演(路透社)

美女創作歌手演唱(路透社)

現場的燈光效果非常炫麗(路透社)

選手興奮到躺下揮舞國旗(路透社)

從遠距離看現場也非常美麗(路透社)

美麗的聖火台(路透社)

現場最後放出華麗煙火(路透社)

澳洲隊還拿出國內象徵性的袋鼠玩偶(路透社)

將現場畫面拉到更遠(路透社)