圖輯》東京奧運閉幕式嘉年華 鏡頭下精彩瞬間一次看 22:452021/08/08 中時新聞網 林暐立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是東京奧運最後一天，閉幕典禮也出現許多精采瞬間，我們一起來欣賞吧！ 選手進場盛況(路透社) 美國隊成員開心合照(路透社) 現場進行精采表演(路透社) 美女創作歌手演唱(路透社) 現場的燈光效果非常炫麗(路透社) 選手興奮到躺下揮舞國旗(路透社) 從遠距離看現場也非常美麗(路透社) 美麗的聖火台(路透社) 現場最後放出華麗煙火(路透社) 澳洲隊還拿出國內象徵性的袋鼠玩偶(路透社) 將現場畫面拉到更遠(路透社) 從體育館外看煙火全景(路透社) 東奧》陸14歲跳水選手全紅嬋奪金爆紅 老家成打卡聖地不堪其擾 東奧》東京奧運舉行閉幕 文姿云、黃筱雯雙銅返台 #閉幕典禮 #精采圖輯 #東奧 #即時報導 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》絢爛煙火秀告別東京 交棒花都巴黎2024見 18:562021/08/08 體育 東奧隨筆》交換奧運徽章 滿滿的東京回憶 04:102021/08/08 焦點要聞 東奧》中華隊奪史上最佳成績 張少熙返台談去留：一切隨緣 14:422021/08/08 體育 東奧》洋人主播超愛林昀儒為他說中文 親曝兩人私下關係 11:302021/08/08 體育 東奧》跨屆55連勝！美國女籃射日摘金完成奧運7連霸 12:002021/08/08 體育 東奧》閉幕日災難！女子自由車大規模摔車 13:542021/08/08 體育 東奧》歡迎東奧奪牌好手歸國 文姿云 黃筱雯光榮返台 17:222021/08/08 體育 東奧》驚天一拳KO勝！男子拳擊金牌戰上演大逆轉 08:492021/08/08 體育 東奧》杜蘭特領軍擒法 美男籃4連霸 04:102021/08/08 焦點要聞 東奧》俄國最美體操雙胞胎6連霸夢碎 吞敗摘銀淚崩了 10:262021/08/08 體育 東奧》超狂2金4銀6銅 國光獎金發2億 04:102021/08/08 焦點要聞 體育熱門新聞 圖輯》東京奧運閉幕式嘉年華 鏡頭下精彩瞬間一次看 - 體育 東奧》印度13億人為何金牌掛零？美媒分析原因 - 體育 日本田徑正妹顏值太高爆紅 一躍胸下全空超養眼 - 體育 東奧》絢爛煙火秀告別東京 交棒花都巴黎2024見 - 體育 東奧》印度一姐辛度是高種姓？真相令人太意外 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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