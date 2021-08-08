黃筱雯（前左）在東京奧運女子拳擊51公斤量級拿下銅牌，這是台灣史上首面奧運拳擊獎牌，別具意義。（陳麒全攝）

小清新」文姿云（前）在東京奧運空手道女子55公斤量級拿下銅牌，空手道為此次東京奧運選辦項目，首度在奧運舞台亮相。空手道隊於8日傍晚返台，文姿云的父親（後方黃衣者）也到機場接機，但因為防疫的關係，只能遠遠合照。（陳麒全攝）

「小清新」文姿云（前）在東京奧運空手道女子55公斤量級拿下銅牌，空手道為此次東京奧運選辦項目，首度在奧運舞台亮相。空手道隊於8日傍晚返台，文姿云的父親（後方黃衣者）也到機場接機，但因為防疫的關係，只能遠遠隔空擁抱。（陳麒全攝）

東京奧運8日晚間舉行閉幕，中華台北代表團完成所有賽事，以2金4銀6銅作收，總獎牌數12面遠超過往紀錄，成績亮眼。拳擊、空手道以及高爾夫球場選手8日分別搭乘華航與長榮班機返台。其中空手道選手「小清新」文姿云在女子55公斤級勇奪1面銅牌，不僅如此，奧運前她也答應未婚夫求婚，真可說是雙喜臨門，而拳擊選手黃筱雯在女子拳擊51公斤量級拿下銅牌，這是台灣史上首面奧運拳擊獎牌，別具意義。

中華台北代表隊2021年參加東京奧運成績亮眼，在柔道、舉重、桌球、羽球、體操、高爾夫、拳擊和空手道8個項目中，獲得2金4銀6銅的獎牌數，金牌數追平2004年雅典奧運的2面，總獎牌數12面遠超2000年雪梨奧運及2004年雅典奧運的5面獎牌紀錄，是目前史上最好的一次。

中華台北拳擊、空手道以及高爾夫球代表隊，8日分別搭乘華航與長榮班機返台，機場大廳有不少粉絲與親友團前來接機，歡迎他們凱旋歸國。

「刺青女拳王」黃筱雯接受媒體聯訪表示，第一次參加奧運，在比賽過程格外緊張，與先前國際賽的感覺都不一樣，這次比賽讓她開心的，除了拿下獎牌，也讓台灣人民關注到冷門的拳擊項目，很開心國人為她加油，除了很感動也覺得讓自己在場上充滿力量。由於今天剛好是父親節，黃筱雯說，得到這面獎牌，除了想送給爸爸，也想獻給她的教練，「他也是我第二個父親」，祝福他們父親節快樂，她坦言，在拿下銅牌後，想要把奧運五環刺在身上，畢竟「這是蠻具有意義的事情。」

空手道選手「小清新」文姿云表示，很開心為台灣拿下一面銅牌，這是空手道首次納入奧運項目，一路走來壓力很大，從知道進入奧運項目後開始打積分拿到資格，卻因為疫情門票被收回，到了奧運第一個小組積分賽時，即使表現不理想，但她沒有放棄任何一秒鐘，這麼努力就是想獻給所有支持的人，「讓他們為我感到很驕傲。」

她說，空手道是她非常熱愛的運動，因為空手道從小陪伴自己，小時候爸爸媽媽忙碌時，道場就是她第二個家，藉由這次奧運讓大家看到空手道運動，她非常開心，未來會繼續前進讓空手道在台灣繼續發光發熱。

看到爸爸前來桃園機場接機，文姿云也不忘祝福爸爸父親節快樂，但因為防疫的關係，只能和父親遠遠隔空擁抱。她說，家人對她非常重要，身為女性運動員不容易，空手道又是常常受傷的技擊項目，家人都很心疼卻捨不得說出口，一直為她加油，讓她可以放手去追逐自己想要做的事，空手道已經成為她生命中一部分，至於未來動向，會跟教練討論後再做安排。