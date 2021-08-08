中國大陸多年來一直是全球最大汽車市場，對德國汽車業更是極重要的銷售業務來源。但是，在電動車時代來臨後，德國汽車已逐漸失去在中國市場的優勢，所有知名的德國汽車商在中國的電動車銷量排行榜上，已全數跌出10名之外。除了特斯拉之外，排行榜前10名全數是中國本土汽車商。

《德國之聲》指出，中國市場對德國汽車業至關重要，但今年大陸最暢銷電動汽車製造商名單上，並無大眾、戴姆勒和寶馬等知名德國車廠。雖然小鵬、比亞迪或蔚來這些大陸電動汽車製造商的名字讓德國人聽起有點奇怪，但是對中國人卻完全不一樣。

大陸是德國汽車最重要的汽車市場，但是在電動車時代來臨後，德國汽車已逐漸失去在中國市場的優勢，所有知名的德國汽車商在中國的電動車銷量排行榜上，已全數跌出10名之外。（圖／車主之家）

報導說，2021 年上半年，這些大陸本土電動車廠在中國的銷售量超過了長年居於領先地位的德國公司。今年沒有一家德國企業集團進入銷售最多的電動汽車製造商前10名單，大眾已算最成功，但也只能排在第12位；寶馬(BMW)和戴姆勒(Daimler)的表現甚至還遠不如威馬、合眾汽車等中國初創公司。

專門研究中國汽車市場分析師西伯特（Jochen Siebert）指出，「市場由五菱宏冠 Mini EV 車型領跑，佔有近 20% 份額。當然，這款車售價僅相當於約5000歐元（合台幣16.6萬元），不能拿它來同貴10倍以上的賓士 EQC相比。」

但是，即便在約合5萬歐元以上（台幣166萬元以上）高價車等級中，德國車商也不是名列前茅。西伯特評論說，沒辦法說德國人做得很好，現在德國車有了3年前連想都沒想到的新的競爭對手，首先就是蔚來，已投放3款車型，緊隨市場領導者特斯拉之後。

上海的汽車專家建議德國和其它外國車商模仿特斯拉的行銷模式。像蔚來、小鵬和小米這樣的公司在建立粉絲群方面都有很好的經驗，傳統品牌們把一切都交給經銷商，新品牌們則與消費者建立聯繫，獲得回饋，然後更新車上軟體。

分析師西伯特也觀察到了這一點，德國車客戶通常必須去維修站做軟體更新，這使得德國車失去吸引力，這也是曾被評為「世界年度汽車」的大眾新ID.4在中國迄今表現不佳的原因之一。

此外，報導說，大眾不善於用頂級車款來宣傳自己，在擁有悠久傳統的外國製造商中，德國人依然對迅速改進持最開放態度，但德國人是否真能成功地把自己的傳統客戶轉變為德國電動汽車的消費者，這可能會是一個大問題。因此，成功的電動汽車製造商們日後必須追隨的新客戶——應該是中國人──的消費習慣。