2022年縣市首長選舉，民進黨在桃園市面臨不能丟的壓力，外界更認為桃園可能是2022年地方選舉中，藍綠決戰的重要關鍵。前民進黨立委鄭寶清分析，2022年選戰的變數在台北和桃園，若民進黨在桃園敗選，桃園市長鄭文燦的政治前途可能就被斬斷了，《美麗島電子報》董事長也認為，桃園選戰的勝負對民進黨影響很大。

鄭寶清8日在網路直播節目《董事長開講》中表示，南和北支撐點最後會在桃園，因為高雄、台南、新北和台中的局勢大致底定，最大的變數在台北和桃園，但台北經常藍大於綠，因此桃園非常重要，會輸會贏看這裡，如果民進黨在桃園輸掉，鄭文燦政治前途被斬斷，基礎沒了，後繼無力怎麼往前走？

吳子嘉問鄭寶清，鄭文燦是否了解現在的情況？鄭寶清認為他應該知道，所以桃園才發生那麼多事，原本一開始要叫鄭運鵬來選，但卻發現他沒什麼意願，所以後來又找林智堅來，但若找林智堅參選，最大問題是要怎麼讓他到桃園來。鄭寶清也指出，鄭文燦現在在猶豫，要怎麼樣比較好。

對於網友提問，2022桃園選舉那麼重要嗎？鄭寶清則說，重要不重要要看有沒有變化，新北市大局已定，若民進黨贏台北要很拚，反觀桃園才是才是有機會搶的，如果沒有搶下桃園，受影響的不只是鄭文燦。吳子嘉認為，若民進黨輸掉桃園，蔡英文總統要辭掉黨主席，民進黨就進入副總統賴清德的時代，太重要了。

至於桃園選民的結構，中間選民大於藍綠嗎？吳子嘉坦言自己不太懂，鄭寶清透露，現在桃園藍綠選民的比例差不多，其他的就是中間選民，中間選民看的是你推誰出來，和政策是否符合他們需求，桃園很特別，不是誰來選就有了，還是要到基層經營，桃園是一個現代和傳統社會交會的地方。