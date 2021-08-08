據《每日經濟新聞》報導，Wind統計顯示，截至8月8日，今年內大陸新發基金已經接近2兆元（人民幣，下同），達到1.92兆元。

8月以來，短短幾個交易日內已經成立了49檔新基金、發行總規模452.16億元，並且有基金單日吸金超過50億元，算得上是近期基金發行市場的一個小高峰。

有不少明星基金經理的產品都將在本月上市，下周一共將有44檔基金發行，較本周的43檔可以說是繼續保持了一個良好的發行勢頭。但最大的變化在於，下周發行的指數基金數量明顯增多了，一共有17檔，其中有9檔都是之前發行的雙創50ETF的聯結基金。

主動權益類基金的發行熱情也不低，有11檔偏股混合型、2檔普通股票型、2檔偏債混合型和1只靈活配置型基金發行。

在這其中，密集發行的新能源基金也吸引了市場和投資者的關注。例如來自招商基金的「白酒一哥」侯昊下禮拜就要發行一檔新能源汽車主題的ETF，此外南方基金也要分別發行一檔新能源主題的指數基金和一檔偏股混合型基金，後者還是由明星基金經理史博掌管。

除了侯昊和史博，來自圓信永豐的范妍、易方達基金的成曦等明星基金經理都將在下周發行新基金，下周大陸基金發行市場可謂相當熱鬧。