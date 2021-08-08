薔薔對感情有自己的一套觀點。 (中天綜合台提供)

早川小百合來台發展近3年，靠姣好身材、活潑個性圈粉。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（9日)播出主題「美女配野獸到底行不行得通？女孩們原來這樣想！」邀請梁赫群、薔薔、陳大天、卡古、早川小百合、林莎、安妮等藝人，一同來驗證網路上所說的「人帥真好，人醜性騷擾」是否真的如此。主持人阿Ken認為不一定是帥哥才把得到妹，個性和三觀更為重要，「像納豆身高雖然只有158.7公分，還是有很多女生喜歡他！」納豆則透露：「你知道他們原本要發依依來，後來我知道就生氣了！我不能被貼上這標籤！」

日籍藝人早川小百合來台發展近3年，靠著姣好身材及活潑個性圈粉不少，談起「美女與野獸配」，她頗有感觸，說過去曾和40幾歲的大叔交往，對方擔心外貌配不上她，提出每月包紅包作為彌補的想法，讓所有人大為吃驚，梁赫群搞笑搭腔：「我都沒遇過這種事！只有在路上撿紅包，旁邊馬上有撐黑傘的人喊我姊夫的故事！」

小百合笑稱和顏值不高的人交往像在玩「養成遊戲」，對方是透過學習慢慢成長。她舉例之前因生理期不舒服想取消和另一半的約會，對方體諒之餘還主動關心她的身體狀況，阿Ken在這時提出：「他心情很不好吧！」正當全場困惑時他補充說：「和女生出門不都會期待有什麼進一步發展嗎？」眼看納豆毫無表示，阿Ken有點心酸酸：「得過金馬獎就忘了我們曾經在小巷子裡的對話？鍍金後就了不起啦？」

作風大膽的薔薔，對於感情有自己一套觀點，直言喜歡帥哥，透露曾和外表普普的男生相處，因被對方身上的特點所吸引，把他當作玩伴，沒想到對方認為兩人關係能進一步，甚至還想「嫁給她」，讓她受不了：「沒顏值、沒才能還想進家門？搞清楚你的身分！」表示為了和對方斷開還幾經波折。《同學來了》每周一至五晚9點在中天綜合台播出。