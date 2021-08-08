民進黨立委高嘉瑜。（資料照片）

對於放棄打AZ疫苗而改選高端的民進黨立委高嘉瑜，被趙少康問到「對得起蔡英文，可以交代了，對不對？」高嘉瑜忍不住笑場，「也不是為了蔡英文啦！就是…你知道…哈哈哈…，是為了台灣！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中餘8月6日首度表態，目前的疫苗接種計畫應該是「第五輪莫德納打完，第六輪就會打高端」。指揮中心補充，截至6日下午2點35分，意願登記高端疫苗已超過100萬人。食藥署目前通過5批高端疫苗審查，累計35.2萬劑。

資深媒體人趙少康於TVBS《少康戰情室》指出，雖然有意願打高端疫苗登記者有100.1萬人，但是單選高端者僅有17.4萬人，其中又以30至39歲意願最高。為何30至39歲意願最高？他解讀是因為這個年齡層目前等不到疫苗。趙也預估，等到真正去接種時，單選高端者會再少一些人。

陳時中6日詢問記者會在場媒體，「有沒有人打高端登記打高端？」不過現場卻出現一陣沉默沒人回答。陳時中尷尬笑回「這是個人秘密我不該問，我只有點好奇想問一下」。趙少康也笑說，「那壺不開提那壺，問這幹嘛？」

趙隨而轉問民進黨立委高嘉瑜，民進黨到底多少委員或官員要打高端？高嘉瑜回稱，「現在有登記、在檯面上有意願的可能也不到10個說要打高端」，「我昨天登記高端，所以又+1了，但我不知道會加多少」，反正8月、9月是空窗期，「像我這個年紀，有作意願登記，像我高中同學，他們都已經打完AZ，所以我原本也可以打完AZ。」

至於為何願意選高端？高嘉瑜認為，先把疫苗給大家打，因為大家需求量很大，另外一方面，高端總是要有人打，我們來打打看，結果是怎麼樣，讓大家看一下。

高嘉瑜也說，另外30至39歲確實是疫苗孤兒，因為現在看起來40歲也打得到，但是40歲以下的，還不知道疫苗在哪裡，BNT來又開放給12歲到18歲優先，所以已經在社會工作、繳稅大宗的主力，反而打不到疫苗，確實有相對剝奪感。她坦言，一開始能夠預約到疫苗非常開心，現在8月、9月看高端能不能填補空窗期。

趙少康接著問，「高嘉瑜是對得起蔡英文，可以交代了，對不對？」高嘉瑜馬上回說，「也不是為了蔡英文啦！就是…你知道…哈哈哈…，是為了台灣！」