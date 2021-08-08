大部分女孩都嚮往找到理想對象共組家庭，一名女子發文表示，已交往5年男友日前向她坦承，借了一百多萬進行投資，卻誤上賊船全部賠光，讓她不知所措上網求解，有網友認為百萬元不多，但探究事情核心後列了3點理由，直接要原PO提分手。

原PO在Dcard發文表示，男友瞞著自己去信貸了百來萬，結果入了投資詐騙的圈套，自己告訴家人後也被置之不理，只有弟弟回應，卻歸咎於她「太想要一個家」。原PO說，自己與男友走過五年跌宕起落，「這次遇的事，我估計我扛不過去」，自己也不知道怎麼辦。

對於原PO的苦惱，一名女網友斬釘截鐵地奉勸原PO分手，「一百萬背後揹的不止是一百萬」，直言男友貸款被騙代表三件事，一是男友不能腳踏實地的賺錢、二是沒有投資頭腦盡信他人、三是做重大決定沒有告訴你，「賺了會不會告訴你不知道？賠了是要你一起分擔壓力的」。

這篇回應獲得許多網友認同，不少人也是勸原PO放生，「一看就覺得他傻又沒責任感，借錢投資還是投資詐騙」、「被騙應該是交友軟體認識女生暈船吧」、「沒惡意，就是覺得他很不上進，只想操捷徑，遇事錯不聽，不會想改進的類型」。不過也有人認為「100萬不多啦，認真還不用多久就還完了」、「如果他自己腳踏實地認真還，還不用分，但如果他也反過來怪你，或認為妳該負責，就分了吧」。