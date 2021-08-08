東京奧運今(8)日晚間閉幕，本屆中華隊共摘下2金、4銀、6銅共12面獎牌，創下參賽以來最佳成績。為了替台灣選手喝采，包括7-11及全家便利商店都推出特別優惠，其中CITY CAFE大杯美式咖啡買10送10，相當於每杯只要23元。

【LIVE直播】疫情下17天賽程結束！ 東京奧運閉幕式交棒巴黎｜2021.08.08

統一超商7-11在官方臉書表示，恭喜今年選手們優異的表現，8/8至8/9限定2日「OPEN POINT APP 行動隨時取」活動，CITY CAFE大杯美式咖啡買10送10，象徵十全十美。

統一超商8/8至8/9限定2日「OPEN POINT APP 行動隨時取」活動。(圖/截自7-11官方臉書)

CITY CAFE大杯拿鐵咖啡也有買2送1優惠；此外，CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵，同品項買5送5(冰熱可任選，限量各10萬組，每位會員限定各購買1組，精品咖啡品項為限定門市兌領)。

全家FamilyMart也有「隨買跨店取 感謝選手快閃活動」，活動時間從8/8 20:00-8/10 23:59。(圖/截自全家官方臉書)

全家FamilyMart也表示，謝謝選手們全力拚戰，帶來一場又一場精采感動的比賽，讓世界看見臺灣。為了幫選手們喝采，舉辦「隨買跨店取 感謝選手快閃活動」，活動時間從8/8 20:00-8/10 23:59，包括Fami霜淇淋、小分子氣泡水指定系列、瓶裝茶指定系列買1送1，可口可樂600ml、舒跑運動飲料590ml、舒跑鹼性離子水850ml買2送1，會員限購2組，數量有限，售完為止。

消息一出，不少網友紛紛興奮表示「好暖，我要哭了」、「今年奧運真的讓人很感動！！」、「優惠還不錯喔」、「買買買」。