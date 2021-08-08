台股本周上漲270點，避免了周線三連黑，也化解了中空之虞，不過周五(8/6)大盤漲多回檔，特別是聯發科受到英國政府可能不准許Nvidia併購ARM（英商安謀），這被解讀為高通的利多，卻是聯發科的利空，因為高通跟ARM有合作，一旦ARM仍可供應給大陸，那高通會直接受惠，對於聯發科不利。不過筆者認為這應該只是短線衝擊，若以最壞狀況來看，聯發科今年再差每股都有60元獲利，15倍本益比在900元，對於龍頭股而言應是強而有力的支撐。

再者華為近兩年被美國打的很慘，因此它另外成立了榮耀，準備自主生產CPU或是其他半導體製程，但因為IC設計仍是台灣的天下，它仍必須仰賴台灣，所以即使英國政府不准Nvidia併購ARM，對於聯發科影響程度會大嗎？不要忘記，聯發科5G晶片是領先高通的，不論性價比或是其他功能，高通都是略遜一籌。而且如果拜登鐵了心要制裁大陸，會不會給英國壓力？英國政府可以否決這項併購案嗎？

所以筆者認為這應該短線消息面衝擊，不知大家有無發現，就在周五行情回檔過程當中，股王矽力ky竟然默默地創了歷史新高來到4130元，不要忘了，矽力ky也是去美化概念，既然有IC設計創了歷史新天價，筆者預計下周仍然會由電子股擔綱主軸，特別是在IC設計。

上周我們談了聯詠，結果股價本周創下波段新高，按照其公布財報，上半年獲利25元，這是一個非常跨張的數字，也就是再怎麼保守預估聯詠今年獲利，都會有50元以上，所以即使以現在股價來看，本益比約11倍，仍具有往上成長空間。另外原相公布財報後，股價不漲反跌，竟然跌破190大關，筆者認為相當不合理，因為其上半年獲利6.77元，整年挑戰14元以上不是問題，且其毛利高達59%，本益比不到14倍，股價已有低估之嫌。另外致新上半年獲利有機會挑戰1個股本，同樣是電源管理IC，矽力ky本益比已經80倍，但致新本益比卻只有約13-14倍，可以留意逢回布局機會。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。